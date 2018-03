Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében. A Facebook elnézést kért. ","shortLead":"Egy algoritmusbeli hiba miatt pornográf tartalmakra utaló kifejezések jelentek meg a közösségi oldal keresőjében...","id":"20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b8f474-3eb1-46df-8491-12ea7612c177","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_facebook_gyermekporno_keresesi_hibas_algoritmus","timestamp":"2018. március. 16. 18:03","title":"Ez durva: egy ideig gyerekpornóra is lehetett keresni a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0c5d1-41a5-4058-8364-f3911dbf805a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülések szerint akár kétféle iPad Pro is érkezhet a júniusi fejlesztői konferenciára.","shortLead":"A legújabb értesülések szerint akár kétféle iPad Pro is érkezhet a júniusi fejlesztői konferenciára.","id":"20180316_11inches_ipadpro_erkezhet_juniusban_a_wwdcre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f0c5d1-41a5-4058-8364-f3911dbf805a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a76adb9-83a5-47b0-9627-1398b8366f2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_11inches_ipadpro_erkezhet_juniusban_a_wwdcre","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"Olyan iPad Pro érkezhet júniusban, amelyik úgy nagyobb, hogy nem nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","shortLead":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","id":"20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3513562-11a1-42e9-9c8f-f069cce0e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 16. 12:17","title":"Putyinék is visszavágnak Trumpéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt felszökött ára.","shortLead":"Visszaeshet egyes hardverek, különösképpen a videokártyák hirtelen nagyon felkapottá váló kriptovaluta-bányászat miatt...","id":"20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490292e-fa89-413b-b575-4f7774301688","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_szamitogep_videokartya_arak_csokkenes_nvidia_amd","timestamp":"2018. március. 17. 22:32","title":"Van egy jó hírünk mindenkinek, aki új számítógépen gondolkodik: esni fognak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","shortLead":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","id":"20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3e3e-6407-4261-8391-ae899a2cac9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","timestamp":"2018. március. 16. 18:20","title":"Óriásgraffitivel hívja fel a figyelmet Banksy a bebörtönzött kurd festőnőre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan félénk volt, és mint később kiderült, nem is érintette túl jól Katy Perry nyomulása.\r

","shortLead":"Az amerikai énekesnő az American Idol egyik meghallgatásán csókolta meg az egyik jelentkezőt. A srác szemmel láthatóan...","id":"20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ff0d60-147d-44ac-965d-86477c1d1019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd16f33-1fb7-4641-8c2b-831f387be447","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_katy_perry_meg_kapni_fog_ezert_a_csokert","timestamp":"2018. március. 16. 15:08","title":"Katy Perry még kapni fog ezért a csókért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","shortLead":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","id":"20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558ed5da-3d4a-4230-8ae5-46ec8e29eba9","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","timestamp":"2018. március. 16. 09:45","title":"Optimista terve van a magyar piacon két nagy autógyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","shortLead":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","id":"20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6bf99-624f-48e7-8baa-4d245d6ded39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","timestamp":"2018. március. 17. 17:55","title":"Monacóban is csalók környékezték meg a helyi elitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]