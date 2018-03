Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási videó sztárokkal.","shortLead":"Választási videó sztárokkal.","id":"20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa69cd72-57fe-4bb0-8552-1781c85960c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab802fa-110c-4c36-b8ee-ac5baeabc283","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Megtudtuk_kire_fog_szavazni_Erzsi_az_orszag_leghiresebb_macskaja","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Megtudtuk, kire fog szavazni Erzsi, az ország leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","shortLead":"A miniállamban sem lehet könnyű politikusnak lenni.","id":"20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c31abc-b0ed-437f-8d59-b5ec42a44994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6bf99-624f-48e7-8baa-4d245d6ded39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Monacoban_is_csalok_kornyekeztek_meg_a_helyi_elitet","timestamp":"2018. március. 17. 17:55","title":"Monacóban is csalók környékezték meg a helyi elitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d70c70b-bc84-4a14-aaf8-724d3ea4c15e","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Robert Fico kormányfő lemondása sem volt elég, hogy lecsillapítsa a kedélyeket Szlovákiában. Az emberek átverve érzik magukat, miután a kabinet új arcokkal, de a régi elvek szerint működne tovább. Bugár Béla pedig sokak számára az a politikus, aki megakadályozta az előre hozott választásokat. A voksolás jogáért tüntettek tízezren a szlovák fővárosban, és szerte az országban.","shortLead":"Robert Fico kormányfő lemondása sem volt elég, hogy lecsillapítsa a kedélyeket Szlovákiában. Az emberek átverve érzik...","id":"20180316_pozsony_tuntetes_robert_fico_jan_kuciak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d70c70b-bc84-4a14-aaf8-724d3ea4c15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1971e1-ea74-42bb-99c0-e1af50db7608","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_pozsony_tuntetes_robert_fico_jan_kuciak","timestamp":"2018. március. 16. 19:45","title":"Pozsony nem nyugszik: Béla, segget csináltál a szádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","shortLead":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","id":"20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd9d280-bc59-4452-bd0e-17bbcd55176a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","timestamp":"2018. március. 16. 11:41","title":"Manhattani \"pajtaleletek\": millió dollárokat érnek az ilyen elfelejtett járgányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1164e7-cd17-4629-ac67-7e78317c1571","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit rendőrség immár gyilkosságként kezeli az ismert orosz üzletember, Nyikolaj Gluskov halálát. A BBC közlése szerint a délnyugat-londoni otthonában holtan talált 68 éves férfi nyakán fojtogatás nyomait találták. \r

","shortLead":"A brit rendőrség immár gyilkosságként kezeli az ismert orosz üzletember, Nyikolaj Gluskov halálát. A BBC közlése...","id":"20180316_Oroszbrit_szembenallas__ujabb_front","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1164e7-cd17-4629-ac67-7e78317c1571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054a5ab-aaf7-4ab8-92e2-1fc9b4f91b25","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Oroszbrit_szembenallas__ujabb_front","timestamp":"2018. március. 16. 17:29","title":"Meggyilkolták Nyikolaj Gluskovot Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9","c_author":"Kerényi Ádám","category":"gazdasag","description":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","shortLead":"A közpénzen való kimentés nem nagy dicsőség, hiába készült erről népszerű videofelvétel. Vélemény.","id":"20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e57c8d8-f2ce-40a0-9f58-135a96347ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a605ee-f0e6-4dcf-b65d-b0007d8d7d81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_A_csanadpalotai_puha_koltsegvetesi_korlat","timestamp":"2018. március. 16. 11:00","title":"A csanádpalotai puha költségvetési korlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","shortLead":"A Toyota és a Lexus is növeli a környezetbarát kocsik eladását a magyar piacon. ","id":"20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82a53bd-2e36-4193-8953-bb7af05b0cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558ed5da-3d4a-4230-8ae5-46ec8e29eba9","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180316_Nagy_terve_van_Magyarorszaggal_ket_nagy_autogyartonak","timestamp":"2018. március. 16. 09:45","title":"Optimista terve van a magyar piacon két nagy autógyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]