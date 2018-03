Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","shortLead":"A lopott kocsit egy ideig egyedül tolta, aztán inkább megkért valakit, hogy segítsen.","id":"20180317_autotolvaj_dabas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e2e76d-7c88-4dee-8732-e1342e8039d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce133cf1-6430-4533-b0a9-5cee48936419","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_autotolvaj_dabas","timestamp":"2018. március. 17. 13:43","title":"Annyira elfáradt egy autótolvaj Dabason, hogy segítséget kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább magyarázatot hallhattunk eddig; megnéztük, miként tapsolták el az uniós ezermilliárdokat, és azt is, mit kapott Budapest az elmúlt években a kormánytól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kósa Lajosra állítólag valaki rábízott 1300 milliárd forintot, a miniszter cáfolatánál pedig nem sok furcsább...","id":"20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df80924d-c61e-4638-bd36-72633b1cfb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b090041-25a7-4b3f-94e2-9046b5f9b2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Es_akkor_Kosa_Lajos_tolmacsot_kert","timestamp":"2018. március. 18. 07:00","title":"És akkor Kósa Lajos tolmácsot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik, az M3-as autópálya egyes szakaszain is hófúvások nehezítik a közlekedést.","shortLead":"Főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében jelenleg is változó intenzitással havazik...","id":"20180318_kozlekedes_hohelyzet_kelet_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f0f65a-34fc-4bab-88dc-1fc53812c223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dd91bc-b5ac-4be1-97e2-e64e0b52166b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_kozlekedes_hohelyzet_kelet_magyarorszag","timestamp":"2018. március. 18. 09:04","title":"Percek alatt járhatatlanok a letakarított utak - Továbbra se induljon el, aki teheti Északkelet-Magyaroszágon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat eltakaró passzivisták, így azokba a vécékbe nem jutott szappan, amelyek kulcsra voltak zárva.","shortLead":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat...","id":"20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb52358-0c89-4dc3-bcef-da220a8dde59","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","timestamp":"2018. március. 19. 06:50","title":"Belopták a szappant a kórházba, és jól le is leplezték magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy beszélő robot segít a matematika és a nyelv tanításában tamperei általános iskolákban – jelentette a helyi Yle.","shortLead":"Négy beszélő robot segít a matematika és a nyelv tanításában tamperei általános iskolákban – jelentette a helyi Yle.","id":"20180318_finnorszag_iskolai_robotok_smart_tampere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d937c0cb-7a13-4141-af2a-eb1a85f251f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_finnorszag_iskolai_robotok_smart_tampere","timestamp":"2018. március. 18. 07:02","title":"Az \"elmaradott\" finn oktatási rendszer már ott tart, hogy robotok is tanítanak az órákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is ennél jobb hétindító.","shortLead":"Nincs is ennél jobb hétindító.","id":"20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ee7c-5ce6-4a96-aa0b-55eb1ef26823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f63067-e6c9-4b18-8645-03b1a491991b","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Nem_akart_mast_a_bebielefant_csak_egy_kis_simogatast__video","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Nem akart mást a bébielefánt, csak egy kis simogatást – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","shortLead":"Akkor jó egy reklám, ha az valamiért emlékezetes marad. Az alábbi például a humora miatt felejthetetlen.","id":"20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21c0188-0be9-4148-81a9-c6adeb82d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821d2159-4b58-4293-bd15-f3eb9cad2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_agmx2_strapabr_telefon_vicces_reklmja","timestamp":"2018. március. 17. 13:00","title":"Pár perc humor: ez az egyik legviccesebb telefonreklám, amit eddig láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]