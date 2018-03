Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","shortLead":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","id":"20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9914913-3f03-4c1f-89b5-5292a35d3220","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","timestamp":"2018. március. 20. 11:37","title":"Tévékamera előtt verekedtek össze az Országos Roma Önkormányzat képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","shortLead":"A súlyos baleset a IV. kerületben, a Megyeri út és a Bezerédi út kereszteződésében történt. ","id":"20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf4e635-7fc1-4c02-b1a8-24c1d2468b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e259f-8a2a-4f0a-8c43-1ef9e3573172","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_viraguzleteket_tarolt_le_kukasauto_budapesten","timestamp":"2018. március. 20. 10:53","title":"Így tarolta le a virágüzleteket a kukásautó Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását, az egymásra épülő gondolkodási műveletek alkalmazását is magában foglalja\" – szól a definíció. Úgy tűnik, az alábbi, paródinak szánt bejegyzés kapcsán ezreknél akad el valahol ez az összetett folyamat.","shortLead":"\"A szövegértés komplex fogalom, amely a szövegekkel folytatott párbeszédet, az olvasó tapasztalatainak integrálását...","id":"20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f694d878-a12e-40ac-bd6a-186ed5fb9e09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_zsubi_facebook_tesla_hungary_atveres_nyeremenyjatek","timestamp":"2018. március. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a Tesla Hungary-féle facebookos átverés tökéletes paródiáját, de sokan még ennek is bedőlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","shortLead":"Nincs mese, a kékvérű brit márkának is be kell állnia a sorba, és elő kell rukkolnia egy saját SUV-val.","id":"20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a49b86-da70-4a37-bdb9-672dfeb661ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7049441e-e55b-4c86-bffd-493773338a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_aston_martin_varekai_jon_a_gyarto_elso_divatterepjaroja","timestamp":"2018. március. 19. 14:26","title":"Aston Martin Varekai: jön a gyártó 600 lóerős első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon a videojátékkal.

","shortLead":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon...","id":"20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f5026-f8cf-49d6-9cf6-c02adb3fdd16","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","timestamp":"2018. március. 19. 10:00","title":"Kié legyen a videojáték – a pisztoly döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott ellenzéki megbeszélésen. Molnár Gyula álláspontja átgondolására kéri az LMP-t, és hétfőn az MTI-nek azt mondta, ezeken a mindenkinek feltételeket szabó tárgyalásokon \"nem nagyon\" kívánnak részt venni, nyitottak ugyan, de bizonyos határokat nem tudnak átlépni.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott...","id":"20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0b890-3baf-4485-8875-f60919be72d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","timestamp":"2018. március. 19. 16:04","title":"Molnár Gyula azt üzente az LMP-nek, gondolják át álláspontjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]