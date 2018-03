Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","shortLead":"Új termékekkel léptek be a baltikumi piacra. ","id":"20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61141c3b-1007-4de9-b1ca-199a0a0751de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Uj_piacon_terjeszkedik_tovabb_a_Meszaroshoz_kozeli_biztosito","timestamp":"2018. március. 19. 18:42","title":"Új piacon terjeszkedik tovább a Mészároshoz közeli biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak. Az OLAF ennek a vállalatnak a támogatásait is vizsgálta.","shortLead":"Több százmillió forint EU-támogatást vett fel olyan cég, amelynek az alapítói Rogán Antal feltalálótársai voltak...","id":"20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c618606-31f4-40d0-aee0-f9231733a8fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Az_OLAF_es_a_NAV_is_vizsgalja_Rogan_feltalalotarsainak_ugyet","timestamp":"2018. március. 19. 12:32","title":"Az OLAF és a NAV is vizsgálja Rogán feltalálótársainak ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon a videojátékkal.

","shortLead":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon...","id":"20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369f5026-f8cf-49d6-9cf6-c02adb3fdd16","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Kie_legyen_a_videojatek__a_pisztoly_dontott","timestamp":"2018. március. 19. 10:00","title":"Kié legyen a videojáték – a pisztoly döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú diagnosztikai eljárásokat végzi a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – állítja Balog Zoltán minisztériuma. Hogy ezt honnan veszik, az nem derült ki, ugyanis az új szolgáltatónak komoly egészségügyi tapasztalata nincs, eddig textilárukkal foglalkozott, így egyenruhát és derékszíjat gyártott a TEK-nek. Az Országgyűlés honlapjára kikerült hivatalos válaszból éppen csak az nem derül ki, ki a felelős és mi a magyarázat a történtekre.","shortLead":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú...","id":"20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cbaa15-9038-4514-873b-41d732b3cfff","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","timestamp":"2018. március. 19. 10:15","title":"Balogék hülyének néznek: Jobb színvonal miatt kell mobil CT-hez hurcolni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180320_Latta_mar_Lazar_Janos_kutyajanak_Instagramoldalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b00cb7e-d946-437a-842a-db242603b5af","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Latta_mar_Lazar_Janos_kutyajanak_Instagramoldalat","timestamp":"2018. március. 20. 17:03","title":"Látta már Lázár János kutyájának Instagram-oldalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor az interneten szétküldött vallási útmutatás miértjét firtattuk. A „kormánypártok sikeréért” szeretne tenni a vallási sablonnal, amiben Semjén Zsolt dicsőítésén keresztül mutatja be, hogyan magasztaljuk a kormánypárt tagjait, mert szerinte a „lét a tét” az április 8-i választáson. Nem derült ki, hogy valóban lelkész volt-e vagy az interneten terjesztett médiahackről van szó, az egyik címzett szerint maga a jelenség a fontos a kampány finisében.","shortLead":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor...","id":"20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079eac77-764c-4a22-9808-a33e04c7cfd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","timestamp":"2018. március. 20. 10:20","title":"„Hős lesz Semjén Zsolt magva a földön” – kormánypárti imaminta terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","shortLead":"Feljelentést tesz a Fidesz a Jobbik ellen a választás rendjének megsértése és korrupció gyanúja miatt.","id":"20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47378b1-b827-4051-8c6e-9830ab13c759","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_A_Fidesz_feljelenti_a_Jobbikot","timestamp":"2018. március. 19. 16:39","title":"A Fidesz feljelenti a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség az Elios-ügyben.","shortLead":"Több időre van szükség, ezért májusig meghosszabbította a nyomozás határidejét a Pest Megyei Főügyészség...","id":"20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53a2a02-f023-4333-843e-26ee332e0411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meghosszabbitottak_a_nyomozast_Eliosugyben","timestamp":"2018. március. 19. 12:30","title":"Meghosszabbították a nyomozást az Elios-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]