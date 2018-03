Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","shortLead":"Eldurvult a 80 millió forintos kampánytámogatás felhasználásáról szóló vita.","id":"20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269d0ed7-89f4-4d69-9aed-f252749141f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9914913-3f03-4c1f-89b5-5292a35d3220","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Tevekamera_elott_verekedtek_ossze_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_kepviseloi","timestamp":"2018. március. 20. 11:37","title":"Tévékamera előtt verekedtek össze az Országos Roma Önkormányzat képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","shortLead":"A megélhetési költségek alapján összeállított listát Szingapúr vezeti.","id":"20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d89129a-eea7-499b-9d20-5f148fa2f8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce0dcb3-1e25-4049-aaec-1bb5462aa23c","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Ime_a_vilag_legdragabb_es_legolcsobb_varosai","timestamp":"2018. március. 19. 10:46","title":"Íme, a világ legdrágább és legolcsóbb városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol a legjobban tud dolgozni. Egyre több eszközünk van emellett az időpazarlás megakadályozására is. ","shortLead":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol...","id":"20180320_Milyen_egy_modern_iroda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b781cd73-fda6-48b7-a963-056e6abf017c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180320_Milyen_egy_modern_iroda","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Milyen egy modern iroda? Neon és elkülönülés helyett napfény és mobilitás jellemzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését aligha. Megnéztük, hogyan áll a 2020 utáni uniós büdzsé tervezése, és hol kell résen lennie a feleknek.","shortLead":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését...","id":"20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3fa8d2-fd29-4fe2-a130-4a11ab63a148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Indul a harc az EU-támogatásokért: sok jóra nem számíthat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","shortLead":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","id":"20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dad895-7d57-4bfd-8f1b-e04b925f74f3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","timestamp":"2018. március. 20. 12:15","title":"Egészségügyi megelőzés és spórolás: ezért se vágassa ki egy város a fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]