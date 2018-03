Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef02cafd-8663-4e28-9a7b-ae344f8fb55c","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy jó kapcsolati rendszer folyamatosan tájékoztat, új dolgokat tanít, és sokkal innovatívabbá tesz minket. Segít abban, hogy az ötleteink ne találjanak süket fülekre, ahogy abban is, hogy gyorsan elvégezhessük a munkánkat, ha sietünk. Ennek ellenére sokan még mindig nem fedezték fel a változatos szakmai kapcsolatokban rejlő értéket. A Harvard Business Review cikkében arról az 5 tévképzetről esik szó, amely visszatarthat minket attól, hogy kiélvezhessük a szakmai kapcsolatépítés összes előnyét.","shortLead":"Egy jó kapcsolati rendszer folyamatosan tájékoztat, új dolgokat tanít, és sokkal innovatívabbá tesz minket. Segít...","id":"20180314_5_tevkepzet_a_networkingrol_amit_ideje_eloszlatnunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef02cafd-8663-4e28-9a7b-ae344f8fb55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd727b6-0cb4-4736-b085-c2a3559c1f96","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180314_5_tevkepzet_a_networkingrol_amit_ideje_eloszlatnunk","timestamp":"2018. március. 19. 15:23","title":"5 tévképzet a networkingről, amit ideje eloszlatnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt sajtóhírekre és személyes tapasztalatokra alapozva azért tett bejelentést, mert szerinte a Fidesz megtévesztette az ajánlóíveket aláírókat Szigetváron. A Baranya Megyei Főügyészség megkezdte a nyomozást.\r

