Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan közelítsék meg az internetezés témakörét a gyermekeikkel való beszélgetések során. A „Hogyan beszéljük a gyerekekkel az internetről?” című, ingyenesen letölthető füzet a szolgáltató szerint pedagógusok számára is hasznos útmutató lehet.

Míg a mai gyerekeknek digitális bennszülöttként alapvető az internetelérés, a mobilinternet jelenléte az életükben, szüleiknek sok esetben kihívást jelent, hogy az online térben is a megfelelő segítséget, támogatást nyújthassák gyermeküknek. Ebben szeretne a szülők segítségére lenni a Telenor Hogyan beszélj a gyerekekkel az internetezésről? című összeállítása.

A részletes, negyvenoldalas kiadvány négy fő fejezetből áll. Az első a tudatos internethasználatba vezeti be az olvasót, elmagyarázza, miként lehet „jól” használni a világhálót anélkül, hogy az függést alakítana ki a gyerekekben. A második fejezet az online veszélyhelyzetekre fókuszál, kifejtve például az online ismerkedés vagy a szexting kockázatait. A harmadik fejezetből a szülők az internetezés biztonságos oldaláról kaphatnak képet: arról, hogy milyen nethasználati gyakorlatot érdemes bevezetni otthon, és miért fontos, hogy a gyerek úgy vigyázzon személyes adataira, mint bármely más féltett értékére. Témákra bontva ez a fejezett konkrét kérdéseket is tartalmaz, amelyeken keresztül családi körben feltérképezhetők a fiatalok internethasználati szokásai, így a szülők is célzottabban beszélgethetnek gyermekeikkel egy adott témakörről.

A kiadvány eredeti verzióját a nemzetközi Telenor Csoport adta ki, Magyarországon a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a Telenor hazai szakértői adaptálták a hazai viszonyokhoz. Az ismertetőt a Telenor digitális oktatási programja, a Hipersuli honlapjáról lehet letölteni digitális formátumban.