Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak.","shortLead":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába...","id":"20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0a061-f886-4ed6-baaf-c90f35b15d55","keywords":null,"link":"/elet/20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","timestamp":"2018. március. 20. 11:15","title":"Eltörölték a titoktartást, megszólalhatnak Weinstein áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"849 gyanús ajánlás miatt fordultak a rendőrséghez.","shortLead":"849 gyanús ajánlás miatt fordultak a rendőrséghez.","id":"20180320_fideszes_jeloltet_jelentettek_fel_tapolcan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7ed066-513b-4d5e-ba7a-328934cdf12e","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_fideszes_jeloltet_jelentettek_fel_tapolcan","timestamp":"2018. március. 20. 07:04","title":"Fideszes jelöltet jelentettek fel Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","shortLead":"Az olasz márka hamarosan előrukkolhat egy vadonatúj crossover modellel, vagyis érkezőben a Stelvio kistestvére.","id":"20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52247c0a-e999-4c32-b520-cf034df7ef10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8f56a-0cea-4d67-b88c-516a9a58422d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_divatterepjarosra_faraghatjak_az_uj_alfa_romeo_mitot_mutatjuk","timestamp":"2018. március. 19. 09:21","title":"Divatterepjárósra faraghatják az új Alfa Romeo Mitót, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt. Ugyanis se számítógép, se a szükséges program nem áll rendelkezésükre. A 33 éves Richard Appiah Akoto példás tenni akarását nem akárhogy hálálta meg a Microsoft. ","shortLead":"Vírusként járta be a netet egy ghánai tanárról készült fotó, aki táblán, krétával rajzolva oktatja diákjainak a Wordöt...","id":"20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4c4244-5034-49b9-b2cf-7be46ebb9998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64434324-f841-416b-b194-f75e377d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_ghanai_tanar_kreta_microsoft_word","timestamp":"2018. március. 19. 11:03","title":"Akkora sztár lett a krétával Wordöt oktató ghánai tanár, hogy a Microsoft gépeket küld az iskolájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja összeválogatni a hírfolyamában megjelenő fotókat. A kiírás azonban kacsa volt, a fejlesztők egyáltalán nem terveznek ilyet.","shortLead":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja...","id":"20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7eac0-aa45-4d5e-a546-9cad81255234","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Sajnos csak pletyka volt, hogy megszűnik az Instagram legidegesítőbb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","shortLead":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","id":"20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac75d8e-6047-445f-a6f1-54accd0a0a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","timestamp":"2018. március. 21. 07:14","title":"21 érv a szavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes kamupártgyanús szervezetek jelöltjei a csepel-soroksári választókörzetben. A fideszes Németh Szilárd 21 kihívójából tizenhárman próbálkoztak ilyesmivel, a rekorder pedig a hvg.hu által már korábban leleplezett Medete párt jelöltje (egyben egyik szervezője) lett. ","shortLead":"Ipari mennyiségben hamisították az ajánlóíveikre már évekkel korábban elhunyt választók adatait és aláírását egyes...","id":"20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d17c0e-90b4-4e6e-95ee-3e8125c697e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Halott_Csaladok_Partja_Dobbenetes_valasztasi_csalasokra_derult_feny_Csepelen","timestamp":"2018. március. 19. 21:44","title":"Halott Családok Pártja? Döbbenetes választási csalásokra derült fény Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tervezett karbantartást végeznek a hétvégén, módosul a járatok menetrendje és útvonala is.","shortLead":"Tervezett karbantartást végeznek a hétvégén, módosul a járatok menetrendje és útvonala is.","id":"20180319_Szombaton_lezarjak_a_Nyugati_palyaudvart_igy_vonatozhat_majd","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0258f682-98d9-405a-8ec3-701b0203af59","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180319_Szombaton_lezarjak_a_Nyugati_palyaudvart_igy_vonatozhat_majd","timestamp":"2018. március. 19. 07:45","title":"Szombaton lezárják a Nyugati pályaudvart, így vonatozhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]