[{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","shortLead":"A Kúria ugyanis elutasította a szervezet kamupártok elleni beadványát. ","id":"20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faa806d-ae7d-4baa-aaae-d378fbd42148","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Nem_tudott_sprorolni_az_allamnak_a_kamupartokon_a_Ketfarku_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 19. 19:07","title":"Nem tudott spórolni az államnak a kamupártokon a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","shortLead":"Nem sok készült ebből a különleges járműből, melynek ennek megfelelően alaposan meg is kérik az árát.","id":"20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3037bf-7b4d-41f4-b963-acf12aa4e072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7884c8-a096-4aaa-b931-5b45b1ca2af0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_450_millio_forintot_kernek_ezert_a_hasznalt_terepjaroert","timestamp":"2018. március. 19. 13:31","title":"450 millió forintot kérnek ezért a használt terepjáróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa nem tudja tisztázni magát a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén, mert a Fidesz nem megy arra el, így az nem lesz működőképes. Németh Szilárd szerint a Soros-hálózat emberei már magyar munkahelyeket fenyegetnek.\r

