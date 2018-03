Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem hallotta Tiborcz István nevét.","shortLead":"Csak a pozitív oldalát látja az eliosos beruházásnak Jászberény fideszes polgármestere, Szabó Tamás, aki még sosem...","id":"20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0470c819-ac9b-45a0-b815-d4f2bad02904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d6996c-d015-4bcf-b1c2-37bf3eda6983","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Az_Eliosszal_szerzodo_polgarmester_nem_tudja_ki_a_miniszterelnok_veje","timestamp":"2018. március. 21. 09:10","title":"Az Eliosszal szerződő polgármester: \"Tiborcz István? Életemben nem hallottam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Mahathir Mohamad: megtért maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már készül a mentési tervvel.","shortLead":"A Bennu nevű aszteroida vagy nagyon közel húz majd el a Föld mellett, vagy el is találja azt. A NASA mindenesetre már...","id":"20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336e8b2-f00e-4567-9092-74f1df5cd307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_nasa_aszteroida_bennu_becsapodas_utkozes","timestamp":"2018. március. 21. 08:03","title":"Eltalálhatja a Földet egy aszteroida, a NASA-nál már csinálják a terveket 2135-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","shortLead":"A szünetben még 1-0-ra vezetett a magyar csapat, aztán beindult az angol henger.","id":"20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ec622cc-ed4f-44b5-8613-d3e9a704d00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b52610b-8903-4504-a887-166cf9cf7642","keywords":null,"link":"/sport/20180321_nagy_verest_kapott_az_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 21. 19:49","title":"Nagy verést kapott az U19-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e79be27-8735-4852-9e0e-01d9628597e4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Vázlatokat, néhány megalapozatlan becslést, és egy három évvel ezelőtti Soros-cikket is fel kellett használni, hogy a kormány azt mondhassa: csaknem százmilliárd forintot bukhatunk, ha menekülteket kell befogadnunk.","shortLead":"Vázlatokat, néhány megalapozatlan becslést, és egy három évvel ezelőtti Soros-cikket is fel kellett használni...","id":"20180322_Tenyleg_a_magyarok_szazmilliardjat_viheti_el_a_migransok_ellatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e79be27-8735-4852-9e0e-01d9628597e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b2f74a-13be-4cb4-bb8c-d578933f66c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Tenyleg_a_magyarok_szazmilliardjat_viheti_el_a_migransok_ellatasa","timestamp":"2018. március. 22. 11:43","title":"Tényleg a magyarok százmilliárdját viheti el a migránsok ellátása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]