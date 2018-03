Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult a tranzakció.","shortLead":"Lezárult a tranzakció.","id":"20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d7ccc-f7a1-4ff8-a7ab-8a01418e6257","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. március. 22. 10:39","title":"Mészáros Lőrincé lett a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek szerint – a kamara a munkanélküliek és táppénzen lévő orvosokkal is fizettetné a hiányát értelmezésük szerint.\r

\r

","shortLead":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek...","id":"20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575f5e85-2a27-41ea-b6e4-3740b85779a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","timestamp":"2018. március. 20. 16:24","title":"Dühösek a rezidensek az orvosi kamarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult medersüllyedés kedvezőtlen hatásait. ","shortLead":"Komoly vízügyi beruházás indult a Mosoni-Dunánál azért, hogy megszüntessék a Dunán évtizedekkel ezelőtt kialakult...","id":"20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17c297e3-64ce-4252-910b-3ef5684a1c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1bd335-2fe1-423f-a2b3-06de59591842","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_majdnem_30_milliard_forintot_koltenek_a_mosoni_dunara","timestamp":"2018. március. 20. 17:06","title":"Majdnem 30 milliárd forintot költenek a Mosoni-Dunára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és a facebookos tevékenységével kapcsolatos összes adatot.","shortLead":"Néhány kattintással letölthet egy csomagban minden Facebookra feltöltött fényképet, messengeres beszélgetést és...","id":"20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a2c582-7633-4e4f-9240-17d4011d64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adataim_mentese_letoltese_hogyan_tolthetek_le_facebookos_bejegyzeseket_facebookos_uzenetek_mentese_messenger","timestamp":"2018. március. 20. 19:23","title":"Így tölthet le a számítógépére mindent, amit valaha kitett a Facebookra és az összes küldött/kapott üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja lett. Laza és vicces kifejezéseket, illetve F1-kiszólásokat is kapunk tőle.","shortLead":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja...","id":"20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019ae8b-bdb3-42c0-9e5d-e0af81406f12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Szereti hallgatni Szujó Zoltánt? Mostantól már a navigációja is megszólalhat a riporter hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről a fideszes sporttanácsnok fog gondoskodni. Egyébként meg tovább folytatódik a szkander.","shortLead":"A helyi sportkluboknak utalt tao-pénzek nyilvánossá tételéről is megállapodtak a hétfői vásárhelyi közgyűlésen. Erről...","id":"20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f49dc-5ec1-4b0c-93c1-25a1798ca10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_TAOpenzek_is_nyilvanosak_lesznek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 20. 17:33","title":"Márki-Zay visszaszúr a szívatásért: a tao-pénzek is nyilvánosak lesznek Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint ez jogellenes.\r

\r

","shortLead":"Narancsot és tollat osztogatott László Tamás fideszes képviselőjelölt Budapesten egy iskola előtt, az NVB szerint...","id":"20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba86c9-364a-4051-8d09-2545f45acfd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_NVB_iskolaban_kampanyolt_egy_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. március. 20. 17:24","title":"Újabb fideszest marasztalt el az NVB iskolában kampányolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","shortLead":"Sokan rajongunk a remek kézi sebességváltókért, de ezúttal vélhetően mindenki inkább egy automata egységet választana. ","id":"20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39534584-b480-4ae4-9f7f-6ca112d635e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8941524-e6cc-4ba9-b0cf-f27d75f5a819","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_a_nap_videoja_egy_labirintus_semmi_ehhez_kepest_a_20_fokozatu_kezi_sebvaltohoz_kepest","timestamp":"2018. március. 21. 06:41","title":"A nap videója: egy labirintus semmi ehhez képest a 20 fokozatú kézi sebváltóhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]