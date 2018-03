Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből mutatott részleteket a keddi RTL Híradó.","shortLead":"A Házon Kívül stábja több autót is bekamerázott, hogy megmutassák, mit tapasztal az, aki az M1-esen autózik. Ebből...","id":"20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017e1241-f794-4359-8ec9-81b3d1891590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddfe852-b8bb-4cf1-909d-bf495dfc7f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ugy_raz_az_M1es_hogy_inkabb_tunik_ocska_foldutnak_mint_autopalyanak","timestamp":"2018. március. 20. 22:00","title":"Úgy ráz az M1-es, hogy inkább tűnik ócska földútnak, mint autópályának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","shortLead":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","id":"20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7313a04-5f46-4f93-992b-f6c5fafea09a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","timestamp":"2018. március. 20. 09:47","title":"Kiakadt az Összefogás Párt elnöke, mert kamupártnak nevezték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","shortLead":"Morgen Frigyest 61 éves korában érte a halál.","id":"20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d316e-2cda-49e1-8d80-86f8a8f686bf","keywords":null,"link":"/sport/20180319_elhunyt_idosebb_morgen_frigyes","timestamp":"2018. március. 19. 21:30","title":"Elhunyt a Paks legendás kosárlabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","shortLead":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","id":"20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d137172-3dbe-40b8-ac73-68a31d1b164f","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","timestamp":"2018. március. 21. 06:30","title":"Külföldön békült Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt francia elnököt egy kampányfinanszírozással kapcsolatos ügyben hallgatják ki.","shortLead":"A volt francia elnököt egy kampányfinanszírozással kapcsolatos ügyben hallgatják ki.","id":"20180320_Orizetbe_vettek_Nicolas_Sarkozyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e765cc53-eb8e-418f-a7dc-111d9a4186c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c88d6-c64f-4bff-9b58-b513b93a1f84","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Orizetbe_vettek_Nicolas_Sarkozyt","timestamp":"2018. március. 20. 08:37","title":"Őrizetbe vették Nicolas Sarkozyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","shortLead":"A világ második szintetikusgumi-gyárát adták át Tiszaújvárosban. Kampányesemény lett az ünnepségből.","id":"20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290d4e08-2bbd-4fd2-8cf3-5a6ff3bc50b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcbc03-a8b7-4c25-ad2f-a1f04ec7afa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180319_Orban_Viktor_a_Mol_gyaravatojan_sem_hagyta_ki_hogy_migransozzon","timestamp":"2018. március. 19. 12:17","title":"Orbán Viktor a Mol gyáravatóján sem hagyta ki, hogy migránsozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","shortLead":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","id":"20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beca2-6615-44af-bfc5-6d31d56332ef","keywords":null,"link":"/sport/20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 20:57","title":"Csak Balotellin múlik, lesz-e még válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]