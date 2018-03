Tavaly összesen 49 gyártó telefonját javították a kinaitelefonjavitas.hu szervizében, de a javítások nyolcvan százalékát mindössze tíz márka adta. A szerviz közlése szerint a világpiacon az egyik legnépszerűbb kínai márka, az Oppo rendkívül alulreprezentált itthon, az első három helyen a Xiaomi, a OnePlus és a Lenovo szerepel.

A cég szerint az 50 000 forintnál olcsóbb telefonokat nem éri meg javíttatni, egyszerűbb lehet újat vásárolni. E prémium kategóriás kínai telefon javítására viszont időnként ennek az összegnek a másfélszeresét is elkölti a tulajdonosa.

Elöljáróban megjegyezzük: különös, hogy a Huawei mobiljai – a korábban különálló almárkaként kezelt Honorok kivételével – nem szerepelnek a szerviz statisztikájában, miközben a gyártó itthon is rengeteg telefont ad el, világszerte pedig már a második-harmadik legnépszerűbb márka. Ennek oka alighanem az, hogy a Huawei itthon is fejlett szerviztámogatással rendelkezik, bizonyos készülékek esetében ráadásul viszik-hozzák a mobilt, ha elromlik az első három évben. A kínai telefonos szakszerviz tulajdonosa Csernai Kata szerint ehhez az is hozzájárul, hogy a Huawei telefonokat a mobilszolgáltatók is forgalmazzák, aki pedig ott vásárolja telefonját, az jó eséllyel oda is viszi vissza javíttatni.

© OnePlus

A szervizben előforduló készülékek gyakoriság szerint az alábbi márkákhoz tartoznak – és mivel feltételezhetjük a nagyjából hasonló nagyságrendben belül mozgó meghibásodási rátákat, ezek lehetnek a legnépszerűbb kínai márkák is itthon:

Xiaomi OnePlus Lenovo Blackview Doogee Umi Oukitel Honor Ulefone Elephone

A hibabejelentések 41 százaléka kijelzőtörés miatt történik, töltési hibával a bejelentések 11 százaléka érkezik. A megrendelt javítások 66 százaléka hardveres javítás. A telefonon futó Android szoftverrel az esetek 15 százalékban van probléma.

Megfigyelhető, hogy míg ezekre a drága telefonokra szívesen költenek az emberek, a bevizsgálás után kapott árajánlatot gyakrabban utasítják el a 30-60 ezer forintos kategóriába tartozó telefonok tulajdonosai. A leadott készülékek 22 százaléknál nem kérték a javítást, az esetek túlnyomó többségében az ár miatt.

A szerviz adatai szerint tavaly az átlagos javítási díj 18 700 forint. A középső, 9000-20 000 forintos díjkategóriába tartozik a javítások 36 százaléka. A legdrágább javításért 2017-ben 72 600 forintot fizetettek, egy OnePlus 3 telefon kijelzőcseréje ért meg ennyit a tulajdonosának.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.