Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","shortLead":"Most a valuta bevezetését előkészítő széles körű szakmai és politikai bizottság létrehozásáról döntöttek.","id":"20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11f78b-5c39-491a-abff-61b412b66015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Romania_egyre_kozelebb_az_euro_bevezetesehez","timestamp":"2018. március. 21. 18:04","title":"Románia egyre közelebb az euró bevezetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha lemondanánk különlegességünk illúziójáról, könnyebben beépíthetnénk az életünkbe mások tapasztalatait.","shortLead":"Mentorokkal jobb emberekké és képzettebb szakértőkké válhatnánk, mégis kevés ember mellett van ilyen segítő. Ha...","id":"20180322_mentorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321f8e3-8152-4627-9b5b-4d09c2b662f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fbaf5-62c8-4dfc-adfa-ab358a0ef2b9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180322_mentorok","timestamp":"2018. március. 22. 13:15","title":"Ön le tud mondani különlegessége illúziójáról? Gratulálunk, máris tett egy lépést a siker felé!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.","id":"20180322_Megsem_massza_meg_Tiborcz_az_uveghegyet__nem_fizette_be_a_250_ezres_illeteket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e6191a-d75a-41e2-9de5-66495076a35e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Megsem_massza_meg_Tiborcz_az_uveghegyet__nem_fizette_be_a_250_ezres_illeteket","timestamp":"2018. március. 22. 12:17","title":"Nem mássza meg Tiborcz a visegrádi üveghegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt minden országos listát állító pártnak biztosítani kell ötpercnyi műsoridőt a közmédiában –, hogy beszélhessen az M1-en a programjáról.","shortLead":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt...","id":"20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb18d0-a5fb-4ea1-845c-5f2881d97130","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","timestamp":"2018. március. 22. 11:34","title":"Kérdésekkel sorozta meg Orbánt, aztán kisétált az MTVA stúdiójából a Momentum-szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria a parkolás. Az önkormányzat most egy huszárvágással véget vet ennek.","shortLead":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria...","id":"20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b1eaa-73d9-415d-9df6-5fbd54bd5edf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","timestamp":"2018. március. 22. 09:00","title":"Autómentes terület lesz a Normafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43788c9a-5236-4dfe-a0e0-f7dc4df4f8b2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2020-ra fut végig az a projekt, amelynek részeként hálózatba kötik a hegesztőrobotokat, modernizálják a logisztikai rendszert és előkészítik egy új lézerhegesztési technológia bevezetését.","shortLead":"2020-ra fut végig az a projekt, amelynek részeként hálózatba kötik a hegesztőrobotokat, modernizálják a logisztikai...","id":"20180322_Suzuki_Esztergom_okosgyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43788c9a-5236-4dfe-a0e0-f7dc4df4f8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a654d-7ed8-443b-8999-2b7848dc5a70","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_Suzuki_Esztergom_okosgyar","timestamp":"2018. március. 22. 09:45","title":"Okosgyár lesz az esztergomi Suzuki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","shortLead":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","id":"20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d193b5c-74c5-483e-b983-603789d09773","keywords":null,"link":"/elet/20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","timestamp":"2018. március. 21. 11:32","title":"Holnaptól május közepéig csodálhatjuk Európa virágoskertjének színorgiáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","shortLead":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","id":"20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888f8825-b3d7-4ba0-9b00-8bdcacd23bfe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","timestamp":"2018. március. 22. 10:15","title":"Lézerfegyvert adnának a gazdák kezébe, hogy kivédjék a madárinfluenzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]