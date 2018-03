Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Sikerült egy választási hirdetménnyel letakarni a Momentum plakátját"

"Nádas, Bödőcs, Spiró: kié lesz a Libri-díj?" Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.

"Külön adószabályokat tanulhat, akinek földje van" Adómentes is lehet a termőföld bérbeadásából származó jövedelem, ha pedig mégis adózni kell a föld után, azzal az önkormányzat járhat jól.

"Fáradt Orbán indul harcba a "Soros-zsoldosok" ellen" A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.

"Aki megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát" Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el. Enyedi Ildikó pályáját foglalja össze az e heti HVG.

"Elértük a Semjén vadászatát finanszírozó vállalkozó személyes ismerőseit" Az e heti HVG Fókuszában a pénztalicskázás, a Semjén- és Kósa-sztori, illetve az Orbán Viktor által hirdetett elégtétel. "Több mint háromszáz gyógyszert hiába keres a patikákban" Nem elérhető például néhány megfázás elleni gyógyszer, orrspray és szemcsepp.

"Politikusnak állt Ronaldinho, a választásokon is indulhat" Az aranylabdás brazil belépett a Brazil Republikánus Pártba (PRB).