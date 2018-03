Ha megtetszik egy-egy alkalmazás, általában telepítjük, és magunk győződünk meg arról, megéri-e kiismerni és azzal együtt később is használni. Ez egy ideje már máshogy is működik az Androidon, hála az Azonnali alkalmazások (Instant Apps) lehetőségnek. Az ebbe a kategóriába eső appok streamelhetők, azaz nem kell letölteni ahhoz az eszközre, hogy kipróbáljuk. Hasonlót terveznek most a játékoknál is.

A San Franciscó-i Game Developers Conference szakrendezvényen tett bejelentés szerint a Google Play Instant névre keresztelt újítással az alkalmazásra bökve egy új menüpont jelenik meg, "Try Now", vagyis "Kipróbálom most" néven. Ezt választva az androidosok néhány másodperc után indítani tudják a kiválasztott játékot, és mintegy demó esetében, azonnal megnézhetik, az milyen élményt is nyjt. És persze a legfontosabb: megéri-e pénzt költeni rá, ha netán fizetős appról van szó. Az újdonság gyakorlati hasznát a népszerű Clash Royale segítségével mutatták be. Íme:

A Google közlése szerint a demózást a Google Play áruházban elérhető játékoknál fokozatosan vezetik majd be. A kompatibilis, vagyis az így kipróbálható első alkalmazásokat pedig rövidesen listába szedik.

