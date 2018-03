Annak ellenére, hogy a Facebook történetének eddigi legnagyobb adatgyűjtési botránya már a hétvégén kirobbant, azóta pedig egyre csak dagad, Mark Zuckerberg meglepően sokáig nem reagált a történésekre. Az első nyilatkozatáig magyar idő szerint szerda estig kellett várni: saját profilján közzétett bejegyzésében elismerte, hogy hibáztak, bocsánatot nem kért, de szigorítást ígért.

Zuckerberg azonban úgy tűnik, nemcsak egy közleményt adott ki, rendesen bele is állt a dologba: interjút adott többek között a Recode-nak és a The New York Timesnak is.

A Facebook-vezér szerint amikor a Cambridge Analytica az ő felszólításukra írásba adta, hogy az általuk illegálisan megszerzett adatokat törölték, nem látták szükségesnek, hogy a törlés megtörténtét személyes is ellenőrizzék. A mostani helyzetet látva Zuckerberg úgy látja, most már másképp járnának el, de akkor ez egy helyes lépésnek tűnt.

Mivel felmerült annak lehetősége, hogy több ezer másik facebookos alkalmazás is hasonló módon gyűjtött be adatokat a felhasználókról, Zuckerberg azt mondta, törvényszéki auditorokat fognak felkérni arra, hogy vizsgálják meg az appok készítőit. Erre azért van szükség, mert az elkészült alkalmazások valójában nem a Facebook szerverein futnak, így nincs is rálátásuk, hogy melyiknél milyen adatok lehetnek.

Zuckerberg emellett beszélt arról is, hogy értesíteni fogják azt az 50 millió felhasználót, akinek adatait a Cambridge Analytica használta, és azt is pontosan megmondják majd nekik, milyen adat szivárgott ki róluk. A Facebook-vezért természetesen a #DeleteFacebook mozgalomról is kérdezték – az ehhez csatlakozók törlik Facebook-fiókjukat, és erre ösztönöznek másokat is. Erre buzdít még a WhatsApp alapítója is, akit pedig a Facebook tett milliárdossá.

Zuckerberg szerint egyelőre elhanyagolható azok száma, akik valóban törölték magukat az oldalról, de alapvetően nem örül neki, hogy ilyesmire sor kerülhetett. (Ha mindennek fényében úgy dönt, hogy valóban itt az idő arra, hogy törölje magát a Facebookról, itt találja hozzá a rövid használati utasítást. Ha csak le szeretné menteni számítógépére az összes dolgot, amit önről tárol a Facebook, ahhoz itt talál közérthető segítséget.)

Emellett az is kiderült, 2017-ben egy alabamai választás idején a Facebook olyan új eszközöket próbált ki, amely a mesterséges intelligenciát még hatékonyabbá teheti az álhírek kiszűrésére. A vizsgálat során jelentős mennyiségű macedón fiókot találtak, amelyek kezelői az álhírek terjesztésén dolgoztak.

