A 9to5Mac egyik valóban sasszemű munkatársa, Benjamin Mayo vette észre, hogy az iOS 11 egyik hibája feltűnik egy Apple hirdetésben, amelyik a jubileumi iPhone feloldását hivatott népszerűsíteni. Az iMessage szövege egy kis időre az értesítési buborékon kívül is megjelenik a lezárt képernyőn.

A dolog további pikentériája, hogy Mayo állítólag már több hónapja jelentette a hibát az Apple felé, s a cupertinóiak le is zárták az ügyet. Az is meglehetősen érdekes, hogy a hirdetést készítők és jóváhagyók közül senki sem vette észre a problémát, mert arra gondolni sem merünk, hogy valaki akarattal hagyta volna, hogy látható maradjon. A bugot az 50. másodpercnél lehetett látni, azonban azóta történt valami furcsa dolog, amire Mayo is utal tweetje frissítésében.

© Twitter/Benjamin Mayo

Az Apple ugyanis javította a hirdetést, így most ugyanazon a YouTube-linken egy idealizált változat látható (ezért nem fűztük be mi sem a videót, hiszen azon nem látható a bug). Mayo meg is jegyzi, hogy a YouTube ilyet nemigen enged, így feltehetően az Apple-t valamiért megküönbözteti. Még jó, hogy Mayo a Twitteren azért megmutatta, miről is van szó. Arról viszont, hogy az Apple javította volna a hibát az iOS 11-ben is, egyelőre nem tudni.