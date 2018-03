A Nemzetközi Űrállomás (ISS) körülbelül 360 kilométer magasságban, alacsony föld körüli pályán kering, időnként még szabad szemmel is látható. De az igazán érdekes mégiscsak az, ami az űrállomás belsejében van. Nem kell azonban űrhajósnak lenni, hogy ezt megláthassuk, ugyanis virtuális séta is tehető az állomáson. Már a Google Street View-ja is kínál ilyet, azonban van az előbbinél egy jóval szebb, informatívabb, intuitívabb lehetőség, csodálatos nagyfelbontású képekkel.

Az ESA (Európai Űrügynökség) által készített ISS Virtual Tour szolgáltatás itt érhető el. A jobb oldalon lévő kis navigációs panel mutatja, hogyan kapcsolódnak egymásba a helyiségek, a szolgáltatás csomópontoknak nevezi ezeket, és kis kék körökkel jelöli. Ha választunk közülük, akkor megjelenik nagyban a csomópont körüli 360 fokos nézet. Akár az egerünk, akár az alul lévő nyilak segítségével körbejárhatunk, de ugyancsak az alsó menüben bekapcsolható, hogy automatikusan történjen meg a körbejárás.

© hvg.hu

A helyiségek belsejébe belenagyíthatunk, így közelebbről is szemügyre vehetjük a tárgyakat. Néhányukon kék kör látható fehér nyíllal. Ha erre ráállunk az egérrel, akkor megtudhatjuk, hogy pontosan mi is az (angol nyelvű információ), s ha rákattintunk, akkor még kapcsolódó videókat is megnézhetünk. Egyébként nem kell feltétlenül igénybe venni a navigációs panelt a sétához, ugyanis egyik helyiségből átmehetünk a másikba, pont úgy, ahogy azt az űrhajósok is teszik.

