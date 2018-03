Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy új kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy új kormányrendelet alapján.","id":"20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a245a4-94c9-4c55-b2b3-a69f532026b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","timestamp":"2018. március. 24. 09:33","title":"A fiatalok támogatást kapnak a jogosítványszerzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein. \r

","shortLead":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein...","id":"20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c897df5-eef9-44a2-9cbf-99342e9afd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","timestamp":"2018. március. 23. 15:35","title":"Ha a felújított metróban akart telefont tölteni, már el is felejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc07409a-3bff-4887-94dd-977d3ccdd656","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk újabb fotóval bizonyítja a békülést.","shortLead":"A Blikk újabb fotóval bizonyítja a békülést.","id":"20180324_Keprol_kepre_all_ossze_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_hazassaga","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc07409a-3bff-4887-94dd-977d3ccdd656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b75b7-add9-4236-a3e7-4319427697eb","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Keprol_kepre_all_ossze_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_hazassaga","timestamp":"2018. március. 24. 08:05","title":"Képről képre áll össze Hosszú Katinka és Shane Tusup házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt menjenek el a külföldön élő magyarok is, mert április 8-án az ő szeretteik jövőjéről is döntünk. A politika akkor is belenyúl az életedbe, ha te nem nyúlsz bele – üzeni a rapper a kisfilmben.","shortLead":"Az RTL Klub szavazásra buzdító videósorozatának új szpotjában Fluor Tomi buzdít arra, hogy menjünk el szavazni, sőt...","id":"20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9983975b-efb3-4595-91d7-30ce85553f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff489e36-63f3-40af-b6d1-f79a5d43766c","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Fluor_Tomi_a_kulfoldon_eloket_is_szavazasra_buzditja_az_uj_videoban","timestamp":"2018. március. 23. 15:58","title":"Fluor Tomi a külföldön élőket is szavazásra buzdítja az új videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f492c144-837b-49d4-9d95-16e3c1cc4a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baranyai lap Mellár Tamást akarta ezzel lejáratni.","shortLead":"A baranyai lap Mellár Tamást akarta ezzel lejáratni.","id":"20180324_migransozasbol_ciganyozasba_valtott_meszaros_lorinc_megyei_portalja_bama_mellar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f492c144-837b-49d4-9d95-16e3c1cc4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5aaa7c-c892-478d-b1a9-ad4709174daa","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_migransozasbol_ciganyozasba_valtott_meszaros_lorinc_megyei_portalja_bama_mellar","timestamp":"2018. március. 24. 10:40","title":"Migránsozásból cigányozásba váltott Mészáros Lőrinc megyei portálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]