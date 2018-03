Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve láthatja bárki: értékelhető eredmények alig vannak.","shortLead":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve...","id":"20180326_elmultnyolcev_a_sportban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d08f4-b28b-4787-9b9a-e8b09adb5fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_elmultnyolcev_a_sportban","timestamp":"2018. március. 26. 13:00","title":"Üres lelátókra elszórt százmilliárdok. Megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes születésnapi partiját, két sátoros KDNP-rendezvényt, és a politikus édesanyjának házát is féláron újították fel.","shortLead":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén...","id":"20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee257a-fb77-4117-a9a0-e6ca0503cba5","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","timestamp":"2018. március. 26. 09:16","title":"Semjénnek szülinapi bulit, anyjának kedvezményes házfelújítást adott a Dunagép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól teljesít.","shortLead":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól...","id":"20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0726a31-5e31-4f06-be29-cf67980c257b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2018. március. 26. 16:03","title":"Ez tényleg meglepő: a bakelit- és cd-eladásokból már több pénz jön, mint a digitális letöltésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában, a Pokémon góban.","shortLead":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában...","id":"201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372dd2-4d10-42cd-a685-dbd8dc0d032e","keywords":null,"link":"/kultura/201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","timestamp":"2018. március. 25. 10:45","title":"Tóth Krisztina: A mai kor abszurditása leginkább groteszk formában ragadható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","shortLead":"A nagykátai rendőrök vádemelést javasolnak egy 25 éves tápiószecsői férfi ellen.","id":"20180325_tapioszecso_rongalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a222bda-8183-436a-a135-62ab5ad98dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78f9664-4a5e-49ff-af28-c5b5857d1bb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tapioszecso_rongalas","timestamp":"2018. március. 25. 18:36","title":"Igencsak meglepődött a tápiőszecsői család, amikor meglátták az autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól a második világháborús pusztításért. Berlin szerint Varsó egy lezárt ügyet akar kinyitni.","shortLead":"A lengyel parlament illetékes bizottsága kiszámolta, mennyi kártérítés jár még Lengyelországnak Németországtól...","id":"20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055b9e1c-4933-4ec4-8b5b-70d9e970b237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2329cfc-e358-4d9c-b69b-3d82a97f2d93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_tobb_mint_500_milliard_dollart_kovetelnenek_a_nemetektol_a_mult_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:52","title":"A lengyelek több mint 500 milliárd dollárt követelnének a németektől a múlt miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","shortLead":"Mark Zuckerberg a legfontosabb amerikai és brit lapokban jelentette meg bocsánatkérő levelét.","id":"20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952335ac-d08d-4c35-af39-1c6120d97ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_mark_zuckerberg_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_bocsanatkeres_hirdetes","timestamp":"2018. március. 26. 00:03","title":"Ez önnek is szól: egész oldalas hirdetésben kér bocsánatot mindenkitől személyesen Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]