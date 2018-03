A szűk egy héttel ezelőtt kipattant adatgyűjtési botrány hatására indult útjára a #DeleteFacebook nevű kezdeményezés, amely az oldaltól való megszabadulást hirdette, hirdeti és amelyhez időközben olyan nem kis személyiségek is csatlakoztak, mint Elon Musk. Ezután kiderült, hogy a Facebook lényegében perrel fenyegetőzve próbálta menteni a menthetőt, egy olyan helyzetben, amelyről tulajdonképpen ők maguk tehetnek: az amerikai elemzőcég által megszerzett felhasználói fiókokhoz úgy jutott hozzá a Cambridge Analytica, hogy elvileg csak kihasználták a Facebook által nyitva hagyott kiskaput.

A történtek hatására megindult, majd tömegessé vált törlési hullám előtt sok felhasználó élt a Facebook adta, egyébként általunk is bemutatott lehetőséggel, hogy egy archívumba tömörítve letöltse az oldal által évek során összegyűjtött adatmennyiséget. És milyen jól tették: néhány szemfüles felhasználó ezen adatcsomagot böngészve szembesült azzal, hogy a Facebook évekre visszamenőleg nyomon követte a teljes híváslistáját, az elküldött és fogadott SMS-eket, valamint az MMS-ekre vonatkozó fontosabb információkat. A hírek szerint a telefonszámokra vonatkozó adatgyűjtésben elsősorban az androidos felhasználók érintettek, az iOS-eszközökkel rendelkezők nem.

Noha sem az üzenetek tartalma, sem a hívások szövege nem volt ismert az oldal előtt az Ars Technica beszámolója szerint, a begyűjtött adatokból számos aggasztó tényre is fény derült. A portál cikkében idéznek egy fiatalt, Dylan McKay-t, akiről például azt is elraktározta az oldal, hogy mikor és mennyi ideig beszélgetett partnereivel valahányszor csak hívást indított vagy fogadott a mobilján. De a begyűjtött adatok között olyan ismerőseinek telefonszáma is megtalálható volt, akik amúgy soha nem is regisztráltak az oldalra – így például Dylan partnerének édesanyja is felkerült a begyűjtöttek közé.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018

Az Ars Technica a hozzájuk beérkezett felhasználói észrevételek miatt a Facebookhoz fordult, ahonnan, ha szó szerint nem is, de lényegében azt a választ kapták, hogy teljesen normális folyamatról van szó. Azonban alighanem a Facebook is érezte, hogy ez kevés lesz válasznak, így később ugyanis komplett közleményt is kiadtak..

Mint írják, mielőtt bárki használni kezdene egy-egy üzenetküldő vagy kapcsolatteremtésre alkalmas alkalmazást, a felhasználóknak el kell fogadniuk egy erre vonatkozó beállítást, de, mint azt hozzá is tették, ez később mindenki számára kikapcsolható. A közleményben egyúttal hangsúlyozták, a hozzáfért adatokat soha nem adták tovább harmadik félnek, a funkció pedig soha nem gyűjtötte be a beszélgetések vagy üzenetküldések konkrét tartalmát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.