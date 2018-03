Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban jelennének meg a követettjeink által közzétett fotók. Ezen kívül egy új gombot is bevezetnek, bár ez utóbbi hasznossága egyelőre nemigen látszik.

Rengeteg felhasználó fogalmazta meg sokszor nem túl pozitív véleményét az Instagram két éve bevezetett funkciója miatt, amelynek lényege, hogy a képeket nem a felhasználók által közzétett sorrendben mutatja meg az alkalmazás, hanem egy, a Facebookéhoz hasonló algoritmus alapján dönti el, melyiket listázza.

Ebből aztán egy nem túl jó vicc is született, egy magát Instagram-dolgozónak beállító személy ugyanis sikerrel elterjesztette, hogy a képmegosztó átgondolta a dolgot, és inkább visszatérnek a régi, kronologikus megoldáshoz. A kiírás azonban valótlan állításokat tartalmazott, de ameddig elérhető volt, tízezrekhez jutott el. Hogy az akkor megtapasztalt visszajelzések vagy más hatására döntöttek úgy, nem tudni, de most két olyan változást is bejelentettek, amelyek a hírfolyamot hivatottak elvileg jobbá tenni.

Az első és legfontosabb változás, hogy megint hozzányúlnak a képek megjelenítéséért felelős algoritmushoz, de ezúttal pozitív értelemben: sokkal több új posztot fognak látni az instagramozók, mint korábban. Ez persze nem jelent teljes visszatérést a sorrend alapú megjelenítéshez, de valami ahhoz hasonlót kell elképzelni.

A másik újítás a hírfolyam automatikus frissítésének kikapcsolására irányul. Ezt a feladatot később ugyanis a „New Posts”, vagyis „Új bejegyzések” gombbal lehet majd elvégezni. A képmegosztó közlése szerint a funkcióval gyakorlatilag a felhasználókra bízzák, mikor szeretnének új képeket látni/betölteni, ezzel is (elvileg) kicsit jobbá téve az Instagramon való böngészést – nem tölt újra magától az alkalmazás, elveszítve ezáltal a fonalunkat.

A képmegosztó egyébként több, hírfolyamot érintő változtatáson is gondolkodik, amelyeket az elkövetkező hónapokban kívánnak élesíteni. A részletek még nem ismertek.

