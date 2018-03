Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hidat építenek Kecskemét határában.","shortLead":"Hidat építenek Kecskemét határában.","id":"20180325_Tereles_az_M5oson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4558d9-ac19-470c-a65a-a207715e01b8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Tereles_az_M5oson","timestamp":"2018. március. 25. 10:09","title":"Terelés az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik rendőröket küldtek - közölte az MSZP.","shortLead":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik...","id":"20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4aa899-12ed-45be-b9a9-177383508eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","timestamp":"2018. március. 25. 16:17","title":"Kósa-ügy: rendőrök igazoltatták a demonstrálókat Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201812_giant_hungary_vedett_szavak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0750bbf-9a55-4a8b-b6bf-891ff7e7da17","keywords":null,"link":"/gazdasag/201812_giant_hungary_vedett_szavak","timestamp":"2018. március. 25. 11:30","title":"A NER-barát ukrán üzletember most szó szerint sütögeti a pecsenyéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól teljesít.","shortLead":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól...","id":"20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0726a31-5e31-4f06-be29-cf67980c257b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2018. március. 26. 16:03","title":"Ez tényleg meglepő: a bakelit- és cd-eladásokból már több pénz jön, mint a digitális letöltésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","shortLead":"Úgy tűnik, a régi tüskék már nem szúrnak.","id":"20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46306357-35e7-4aac-9525-419543fe915e","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Husz_ev_utan_allt_ujra_szoba_egymassal_Gundel_Takacs_Gabor_es_Vitray_Tamas","timestamp":"2018. március. 26. 09:37","title":"Húsz év után állt újra szóba egymással Gundel Takács Gábor és Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","shortLead":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","id":"20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234bd9c-95ef-46f7-8c38-d0a2c551b7f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","timestamp":"2018. március. 26. 10:21","title":"Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ajánlat címzettje a DK és az LMP.","shortLead":"Az ajánlat címzettje a DK és az LMP.","id":"20180325_Karacsony_koalicios_kormanyzast_ajanlott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35c52c-b3d5-4b3e-8e74-3a6dbd438f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Karacsony_koalicios_kormanyzast_ajanlott","timestamp":"2018. március. 25. 13:58","title":"Karácsony koalíciós kormányzást ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]