Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","shortLead":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","id":"20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf3b0a6-968b-4923-90ab-60262a89960d","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","timestamp":"2018. március. 26. 09:31","title":"Magyarok is táncolnak Michael Flatley új produkciójában – áprilisban Budapesten is láthatjuk a darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","id":"20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9f7c6-6df9-4305-aed4-a8f37c5ff9f9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"A koporsóban szülte meg a gyerekét egy halott középkori nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4135ae3-43f8-452c-ad89-1796982c79eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utcai összecsapások törtek ki vasárnap délután Katalónia fővárosában annak hírére, hogy a német hatóságok letartóztatták Carles Puigdemont menesztett katalán elnököt - jelentették a hírügynökségek.","shortLead":"Utcai összecsapások törtek ki vasárnap délután Katalónia fővárosában annak hírére, hogy a német hatóságok...","id":"20180325_Utcai_osszecsapasok_tortek_ki_Barcelonaban_Puigdemont_letartoztatasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4135ae3-43f8-452c-ad89-1796982c79eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f38c14-54c6-4b48-8c5c-10b26ad6304d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Utcai_osszecsapasok_tortek_ki_Barcelonaban_Puigdemont_letartoztatasa_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 19:32","title":"Utcai összecsapások törtek ki Barcelonában Puigdemont letartóztatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","shortLead":"A szektor legnagyobb kockázata, a vállalatok alultőkésítettsége miatt idén már több cég beborulhat.","id":"20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40305066-cf69-4029-bb48-0dae1be1fe74","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Hiaba_porog_az_epitoipar_iden_mar_jonnek_a_csodok","timestamp":"2018. március. 26. 12:35","title":"Hiába pörög az építőipar, idén már jönnek a csődök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010 előtthöz képest elértük a Kánaánt a kormányzat szerint.","shortLead":"2010 előtthöz képest elértük a Kánaánt a kormányzat szerint.","id":"20180327_A_kormany_szerint_az_egeszsegugyi_varolistak_nalunk_majdnem_a_legrovidebbek_Europaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8100595a-6895-4dc7-82a4-7e3e25cde1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_kormany_szerint_az_egeszsegugyi_varolistak_nalunk_majdnem_a_legrovidebbek_Europaban","timestamp":"2018. március. 27. 11:28","title":"A kormány szerint az egészségügyi várólisták nálunk majdnem a legrövidebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most...","id":"20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb7607-5555-484d-86d6-4b94aa5e858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","timestamp":"2018. március. 26. 20:30","title":"Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66","c_author":"","category":"elet","description":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk, ahogy két társával épp vadászni indul. Mutatjuk a fantasztikus képsorokat. Spoiler: a zsákmány ezúttal elmaradt. ","shortLead":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk...","id":"20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda0916-054d-42ba-a823-b0c2436e8dc4","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Így néz ki egy vadászat a gepárd szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f3f545-c9dc-4e8c-b8d7-f467c1f3da8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Gagnam Style lehet az áttörés kulcsa.","shortLead":"A Gagnam Style lehet az áttörés kulcsa.","id":"20180326_Atom_helyett_kulturalis_bomba_robbanhat_EszakKoreaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f3f545-c9dc-4e8c-b8d7-f467c1f3da8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa82035-f450-443f-a7e0-08f20e6571e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Atom_helyett_kulturalis_bomba_robbanhat_EszakKoreaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:21","title":"Atom helyett kulturális bomba robbanhat Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]