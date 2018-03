Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását kicenzúrázta a kínai propagandaminisztérium.","shortLead":"Mégsem szerepelhet a Pekingi Filmfesztiválon a Szólíts a neveden című film, Luca Guadagnino Oscar-díjas alkotását...","id":"20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173ee2cc-80e3-4930-a9db-1b99f8e90bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1816a720-23c1-408d-9b37-c5c03afb8813","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Kitiltottak_a_meleg_szerelemrol_szolo_Oscardijas_filmet_egy_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. március. 26. 14:06","title":"Kitiltották a meleg szerelemről szóló, Oscar-díjas filmet egy filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240 millió forint helyett 4 milliárd 744 millió forintért.","shortLead":"A Véda rendszert az ARH Informatikai Zrt. üzemeltetheti és fejlesztheti további öt évig, a becsült 3 milliárd 240...","id":"20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f11e015-73b5-4e11-a429-2e0d094227cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Ujabb_milliardok_a_szuper_traffipaxokra_a_kovetkezo_ot_evben","timestamp":"2018. március. 25. 18:20","title":"Újabb milliárdok a szuper traffipaxokra a következő öt évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","shortLead":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","id":"20180325_Friss_Hus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9fe732-dbb6-4b7d-9b2a-a8d9a6027ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Friss_Hus","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Oscar-díjas és cannes-i arany pálmás rendezők filmjeit is vetítik a Friss Hús fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, a Szicília szigetén fekvő Etna évente 14 millimétert csúszik a Földközi-tenger irányába –...","id":"20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82adf6f-efa9-4f6a-aa4b-3029518606db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75e684f-3ef8-4a80-9268-2687bd538140","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_etna_csuszik_foldkozi_tenger","timestamp":"2018. március. 26. 06:03","title":"Lenne itt egy kis gond: a Földközi-tenger felé \"csúszik\" az Etna vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig általában csupán a fele telik igazi regenerálódással. A 21. századi ember életmódja – óraátállítással és váltott műszakokkal együtt – nem éppen alvásbarát. Annyira nem, hogy lassan újra meg kell tanulnunk jól aludni. A magyar rendőröket például két éve tréningezik a helyes alvásra.","shortLead":"Minden második magyar ember elégedetlen azzal az időmennyiséggel, amit az alvásra fordít, az alvásidőnek pedig...","id":"20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6821323-55c4-431c-b722-c5e348f101be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e03ba7-7987-4e6a-96f0-16b1c49c9525","keywords":null,"link":"/elet/20180324_oraatallitas_alvas_egeszseges_alvas_alvastrener","timestamp":"2018. március. 24. 20:00","title":"Újra meg kell tanulnunk jól aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak az egészségügyre. ","shortLead":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak...","id":"20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aca675-4219-42c3-967b-7f0144a88307","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","timestamp":"2018. március. 26. 06:45","title":"A fideszesek többsége szerint is kórházakra kellene költeni stadionok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]