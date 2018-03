A gramwiki nevű ingyenes webszolgáltatásnak köszönhetően könnyen megtaláljuk bármelyik Instagram-felhasználó legtöbbek által lájkolt és kommentelt képeit, persze csak akkor, ha a profilja nyilvános.

Egyszerűen írjuk be az oldal beviteli mezőjébe a kiválasztott instás felhasználónevét, és máris láthatjuk az eredményt, a legtöbbek által lájkolt (most liked) és a legtöbbek által kommentelt (most commented) képeket, ezek gyakran ugyanazok.

Ha a nézőképekre kattintunk, kinagyítva is megcsodálhatjuk, és láthatjuk jó pár lájkoló profilképét (amelyre kattintva az ő Instagram-oldalára is eljutunk), illetve a kommentekbe is beleolvashatunk. Az oldal összegyűjti a legnépszerűbb hashtageket és helyszíneket.

