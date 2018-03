Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","shortLead":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","id":"20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446858fa-7b0f-4eb8-b1d9-133190fc2438","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","timestamp":"2018. március. 26. 15:34","title":"Itt van Mészáros nagy dobása: kivásárolja a cseh partnerét a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. 