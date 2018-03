Ahogy a Huaweitől az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is három verzióját mutatták be új csúcskészüléküknek. A P20 alapmodell kicsit gyengébb (és olcsóbb) kiadása a P20 Light, az igazi nagyvad pedig a P20 Pro. Utóbbi készülék fotós képességei a gyártó ígérete és a legkomolyabb független tesztlabor szerint is látványosan kimagaslóak.

Vagy egész Párizs egy nagy Galaxy S9-reklám, vagy a Samsung még időben megneszelte, hogy hol szállnak meg és milyen útvonalakon mozognak majd a Huawei P20 sorozat bemutatójára érkező újságírók, és teleplakátozta S9-hirdetésekkel az utat. Ez volt a benyomásunk, miközben a Huawei legnépszerűbb csúcsmobilszériája, a P-sorozat idei modelljeit prezentáló sajtóeseményre tartottunk. Bármelyik forgatókönyv is valósult meg, a párhuzam mindenképpen fenn áll: a kínai gyártónak éppen egy hónappal a jól sikerült Galaxy S9 bemutatása után kellett most ráígérnie a Samsung-fonra. Elöljáróban csak annyit: papíron már biztosan sikerült.

Mivel maga a Huawei is a Pro verziót szánja "az igazi" P20-nak, ezért kezdjünk rögtön ezzel az erőgéppel. A 6,1 hüvelykes képernyő alatt a házi gyártmány Kirin 970-es chip található, nyolcmagos processzorral. A négy 2,4 GHz-es és négy 1,8 GHz-es magból álló géplélek teljesítménye már ismerős, ez az ütős szett található ugyanis a tavaly ősszel kiadott Mate 10 Próban is. Ugyanez igaz a 6 GB RAM-ra és a 128 gigányi beépített tárhelyre is. Sőt, a Mate 10 Pro esetében kimagasló üzemidőt biztosító 4000 mAh-es akkumulátort (és a valóban gyors gyorstöltési funkciót) is beletették a P20 Próba, amely így egészen hasonlóvá vált az őszi sorozat csúcsmodeljéhez.

Amerre az Apple csóválja?

A Mate 10 Prótól két fontos dologban tér el a P20 Pro. Az egyik a notch, az a bizonyos sziget a képernyő tetején, amely az előlapi kamerát, a hangszórót és a fényérzékelőt rejti. Ez az a dolog, amelynek alkalmazása pont azután jutott szinte mindegyik androidos gyártó eszébe, miután az Apple ilyen megjelenésű iPhone X-et mutatott be tavaly szeptemberben. Az ismert vállalatok közül egyedül a Samsung nem ment az Apple után, a többiek aktuális telefonjai ennyire egyedien néznek ki.

Még szerencse, hogy ki van írva, melyik a Huawei. Egészen biztosak voltunk benne, hogy a P20-as bemutatón elhangzik majd előnyként, hogy a kínai gyártó az Apple által alkalmazottnál mennyivel kisebben tudta megoldani a szigetet, és valóban előkerült egy erre vonatkozó dia a prezentációban. Gratulálunk, bár nincs mihez – a fenti fotó talán jól bemutatja, hogy a kreativitás milyen fokú hiányában szenvednek az androidos gyártók tervezői. Az viszont kétségtelenül a Huawei mellett szól, hogy szoftveresen “eltüntethető” a sziget: a vonatkozó opciót aktiválva a képernyő tetején teljes hosszban egy fekete sáv lesz látható.

Szenzorsziget ide vagy oda, mindezekkel együtt a P20 Pro egy szép telefon. Sőt, továbbmennénk: a Twilight fantázianevű színben egyenesen gyönyörű. (A különleges színezés élőben még szebb hatást kelt.)

Nem csak kinézetre van rendben, belátásra is

A Mate 10 Prótól való másik eltérés a kamerában található. Bár a Mate is igen kiváló kamerával rendelkezik, a P20 Prónál a gyártó rátett egy lapáttal. A hátlapon ugyanis nem kettő, hanem három objektívet találunk. A főfotófelelős a 40 megapixeles lencse, az ehhez kapcsolódó 20 megapixeles modul szokás szerint a részletességért felelős. A harmadik, 8 megapixeles szenzor pedig a telfotós képességért – 3x-os optikai zoommal, szoftveresen rásegítve pedig összesen 5x-ös nagyítással. Hogy a gyakorlatban mit mutat a triász, arról majd alapos tesztelés után számolunk be. Van viszont már most objektív mérési eredményünk: a fotózás terén az egyik legkomolyabb tesztlabornak számító DxO Labs szerint a Huawei P20 maga mögé utasította az iPhone X-et és az egy hónapja királlyá koronázott Samsung Galaxy S9+-t. A P20 Pro pedig még ennél is jobb. (Itt találja az aktuális ranglistát.) Több mint ígéretes.

A telefon(ok) előlapjára egy 24 megapixeles szelfikamera került – amelynek persze nem feltétlen a szelfizésnél, mint inkább a videóbeszélgetések vagy például Facebook Live-közvetítések során lesz értelme.

Kisebb, kevesebb

A gyárilag 8.1 verziós Android operációs rendszert futtató mobil áprilisban kerül piacra. Ahogy a kisebb (5,8 colos) méretű képernyővel, kisebb (3400 mAh-es) kapacitású akkumulátorral, kevesebb (4 GB) RAM és kevesebb (64 GB) belső tárhely beszerelésével érkező P20-as alapmodell is. Ebbe ugyanaz a processzor kerül, viszont a kamerarendszerét egy (huaweies fronton) "átlagos" 20+12 megapixeles páros alkotja, és a harmadik hátlapi kamera mellett a Pro vízállóságáról is le kell mondania a felhasználóknak. Sőt, még a Twilight színről is.

A P20 Lite modell képernyője, annak felbontása, valamint a RAM és a beépített tárhely mérete is megegyezik a P10-nál írottakkal. Viszont ebben valamivel gyengébb processzorral, illetve természetesen még visszafogottabb duálkamerával számolhatunk.

És mennyibe kerülnek?

Az iPhone X hazai árainak nyilvánosságra kerülése óta különös félelemmel tekint az ember az új okostelefonokról szóló hírek utolsó bekezdéseire. A rossz hír az, hogy a tavalyi P10-hez képest ugyan emelte árait a kínai gyártó is, a jó hír pedig az, hogy azért nem apple-s magasságba.

A hazai árak még nem ismertek, az euróban mértek viszont igen, melyek alapján elmondható, hogy a várakozásokkal ellentétben a P20 árszintje nem emelkedett, 649 euróról indul a mobil. A P20 Pro viszont 899 eurót kóstál majd, ami magyarítás után valószínűleg 300 ezer forint fölötti árcédulát hoz majd.

Addig is, amíg a megjelenésre vár, már most letöltheti az új telefonok új háttérképeit.

