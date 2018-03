Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fd10f6a-d8f6-475c-9b97-f0c2a4362dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi betegellátó osztályának fejlesztése már indokolt volt.","shortLead":"Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti...","id":"20180326_Migransozva_adott_at_korhazai_osztalyt_Nemeth_Szilard","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fd10f6a-d8f6-475c-9b97-f0c2a4362dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc20d483-aa58-4481-bc29-88427eeaa009","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Migransozva_adott_at_korhazai_osztalyt_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. március. 26. 11:39","title":"Migránsozva adott át kórházi osztályt Németh Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","shortLead":"Mert többszörösen megtagadták tőle az iratbetekintést.","id":"20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc84aa21-9850-4be0-87cb-5f12151f8a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9debfd-b765-4985-8868-d38f57a7a20b","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Demeter_Marta_beperelte_a_Honvedelmi_Miniszteriumot","timestamp":"2018. március. 26. 10:46","title":"Demeter Márta beperelte a Honvédelmi Minisztériumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók között egységárban. Hogy mi lehet ennek a döbbenetes különbségnek az oka, egyelőre rejtély.","shortLead":"Elképesztő, akár több mint hússzoros árkülönbséget is lehet tapasztalni Magyarország nagyáruházaiban az étkezési sók...","id":"20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a871e439-e5c7-4fdb-83fa-aeb01be780fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c26b2b-c874-40b3-a112-12e19a64522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Belegondolt_mar_hogy_mit_tud_a_900_forintos_so_a_40_forintoshoz_kepest","timestamp":"2018. március. 25. 17:20","title":"Belegondolt már, hogy mit tud a 900 forintos só a 40 forintoshoz képest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más szempontból is fordulatot jelentett a zenetörténetben.","shortLead":"Fekete muzsikusok katonazenekara ismertette meg a dzsesszt Európában az első világháború végén. Az időszak más...","id":"201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=596acfcf-dd25-41f5-8ff8-520c898b6589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8372b51-76c1-4a34-b330-78210ba498da","keywords":null,"link":"/kultura/201809__europai_dzsessz__harlemi_muzsikusok__loveszarokpszichozis__hodito_zenekar","timestamp":"2018. március. 25. 20:00","title":"100 éve hozta Európába a dzsesszt a zene Martin Luther Kingje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","shortLead":"Az orosz elnök szerint hanyagság és gondatlanság okozta a tüzet. ","id":"20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06ad20b-df70-4667-88e3-4047fb98743f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Putyin_is_megszolalt_a_halalos_plazatuzrol","timestamp":"2018. március. 27. 07:34","title":"Putyin is megszólalt a halálos plázatűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet a zenész 1984-ben vásárolt 43 200 fontért.","shortLead":"Ugyanezen az árverésen cserélt gazdát George Harrison egy fekete Mercedes 500 SEL AMG típusú gépkocsija, amelyet...","id":"20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8f9ab2c-a612-4f5b-bb3f-944338499e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac939a98-dd14-4ab2-8aa0-9ca501086f09","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Tobb_mint_250_ezer_fontert_keltek_el_a_Beatles_elso_amerikai_koncertjeinek_fotoi","timestamp":"2018. március. 25. 14:33","title":"Több mint 250 ezer fontért keltek el a Beatles első amerikai koncertjeinek fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","shortLead":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","id":"20180326_Obuda_kampany_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ae097-07c3-4384-a441-d990b0692a04","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Obuda_kampany_","timestamp":"2018. március. 26. 17:06","title":"Kampány van a mi utcánkban: Óbuda a kötelezőt hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]