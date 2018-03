Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"069d0445-e04c-49b9-8d55-ab2e0955e4a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőtúri gyerek engedély nélkül ment el lakhelyéről, azóta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A mezőtúri gyerek engedély nélkül ment el lakhelyéről, azóta nem adott magáról életjelet.","id":"20180328_eltunt_egy_12_eves_fiu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=069d0445-e04c-49b9-8d55-ab2e0955e4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c266a6d4-379e-4472-af02-1b7bd001f82e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_eltunt_egy_12_eves_fiu","timestamp":"2018. március. 28. 06:31","title":"Eltűnt egy 12 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9152847-7675-4721-aa83-1e9c2cfd48ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fürdőkádakba vásárolt gumijátékok, köztük a legendás sárga kiskacsa \"piszkos titkaira\" derítettek fényt svájci és amerikai kutatók, akik szerint a játékokban felgyülemlő víz akár fertőző megbetegedést okozó baktériumokat is tartalmazhat.","shortLead":"A fürdőkádakba vásárolt gumijátékok, köztük a legendás sárga kiskacsa \"piszkos titkaira\" derítettek fényt svájci és...","id":"20180328_korokozokkal_van_tele_a_furdojatekok_belseje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9152847-7675-4721-aa83-1e9c2cfd48ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8da3a3-3e18-4390-9a44-05061b3c2037","keywords":null,"link":"/elet/20180328_korokozokkal_van_tele_a_furdojatekok_belseje","timestamp":"2018. március. 28. 11:23","title":"A gumikacsák titka: kórokozókkal van tele a fürdőjátékok belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","shortLead":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","id":"20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b2d77-a312-4eae-ab6f-44117fec97d8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","timestamp":"2018. március. 27. 12:59","title":"Elszálltak a termőföldárak, és ez még nem a plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes többi könyv együttvéve Magyarországon.","shortLead":"A zenész könyve és az ehhez kapcsolódó három koncertje több mint kétszer annyit ért a magyar államnak, mint az összes...","id":"20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb39b666-6985-473f-8819-77c1b30048db","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Elkepeszto_mennyisegu_kozpenzbol_keszult_Leslie_Mandoki_konyve_csak_epp_a_koz_nem_lathatja","timestamp":"2018. március. 27. 15:04","title":"Elképesztő mennyiségű közpénzből készült Leslie Mandoki könyve, csak épp a köz nem láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is megmutatja, melyik időpontban érdemes beülni kedvenc éttermünkbe. Más szempontból nézve: ha van két szabad órája, megnézheti, melyik helyre érdemes beülni, várhatóan hol fog beleférni az időbe.","shortLead":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is...","id":"20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d4fa58-3254-44f0-98c5-9859c9e7cea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","timestamp":"2018. március. 28. 18:03","title":"Itt a Google Maps remek újítása: már azt is megmutatja, mikor melyik étterembe érdemes beülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]