Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a332526-fc55-48f3-9d48-904ebe1f5d10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha 50 kilométerrel messzebb lakik Budapestnél, 50 százalékos árcsökkenést fog tapasztalni. ","shortLead":"Ha 50 kilométerrel messzebb lakik Budapestnél, 50 százalékos árcsökkenést fog tapasztalni. ","id":"20180327_Arat_csokkent_az_Ikea","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a332526-fc55-48f3-9d48-904ebe1f5d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade2f162-1275-4329-8366-019646baf6bb","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Arat_csokkent_az_Ikea","timestamp":"2018. március. 27. 09:38","title":"Árat csökkent az Ikea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","shortLead":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","id":"20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d783a41-7b20-4f20-b5cd-3219f4156317","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","timestamp":"2018. március. 27. 15:30","title":"Lelépett a Mediaworks két pécsi újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most...","id":"20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb7607-5555-484d-86d6-4b94aa5e858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","timestamp":"2018. március. 26. 20:30","title":"Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","shortLead":"Egy nyelvstúdió ajánlotta fel a lehetőséget, így segítene a magyar focin.","id":"20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8c3690-e81a-46aa-9a66-2590d51c1fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778d425-1cc8-4cb5-b624-563548edef14","keywords":null,"link":"/sport/20180326_ingyen_megtanitjak_bodet_angolul_ha_akarja","timestamp":"2018. március. 26. 11:22","title":"Ingyen megtanítják Bödét angolul, ha akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven ismert szakács világhírnevet szerzett azzal, ahogyan húsételeket készít és ahogyan sózza azokat.","shortLead":"Minden érzékét megcsiklandozták Maradonának, olyan vendéglátást kapott Nusret Gökçe török séftől. A Salt Bae néven...","id":"20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e2402a-3fb8-4308-9f7d-b792905417f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac762a6-b88d-4da0-a6e3-fae0e7d8ec64","keywords":null,"link":"/elet/20180327_elolvadtunk_attol_ahogy_maradona_megsozta_a_hust","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Elolvadtunk attól, ahogy Maradona megsózta a húst – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen az állami kiadványokkal.

","shortLead":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők...","id":"20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f041-18b3-48b7-9ead-dd9dc6e80259","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"Csúfos bukás az állami tankönyvrendszer: egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011db6d9-cb6d-4375-93f5-d6cffe2ea905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit szinti-pop duója.



","shortLead":"Augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok nagyszínpadán lép fel minden idők legsikeresebb brit szinti-pop duója.



","id":"20180326_Jon_a_Pet_Shop_Boys","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011db6d9-cb6d-4375-93f5-d6cffe2ea905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be849da0-0fd0-4a5a-8079-6eb1e49c70de","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Jon_a_Pet_Shop_Boys","timestamp":"2018. március. 26. 11:37","title":"Jön a Pet Shop Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]