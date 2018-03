A Microsoft azt szeretné, ha minél többen használnák az Edge böngészőt. Ezért el is készítette iPades és androidos változatát.

Mindegy, hogy iPadet vagy androidos tábalgépet használ valaki, mostantól a Microsoft Edge böngészőjét is letöltheti rájuk. A Microsoft tulajdonképpen csak a tabletek méretéhez igazította böngészőjét, amelyben megmaradtak a főbb funkciók, például a „folytatás PC-n” vagy a témák közötti váltás.

Az iPades alkalmazás – jegyzi meg a The Verge – meglehetősen egyszerű, különösen, ha iPad Prót használ valaki. A Microsoft nem vitte át a megosztott képernyő támogatását, így nem lehet a böngészőt egy másik appal párhuzamosan futtatni. Viszont a Windows 10-es jelszó megmarad a tableten is, és az olvasási nézet is támogatott.

A tabletes Edge az App Store-ból, illetve a Google Playből tölthető le.