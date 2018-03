A Google Maps bizony jóval többet nyújt egy egyszerű térkép alkalmazásnál, hiszen általa nyomon követhető a forgalom alakulása, valamint a tömegközlekedést érintő járatinformációk is, a legfrissebb változat pedig azt is jelzi, mekkora várakozási idővel számolhatunk egy-egy étterem esetében.

Az újítást első körben iOS-en, az alkalmazás 4.47-es frissítésével kapcsolta be a Google, de a funkciót magát már hónapokkal ezelőtt beharangozták, azt ugyanakkor még nem közölték, pontosan hol lesz majd elérhető. Ez most tisztázódott: a világ nagyobb városai mellett Magyarország is megkapta az újdonságot, így a hazai vendéglátóhelyek forgalma is ellenőrizhető a mobilunk segítségével. Így pedig az is, érdemes-e elindulni a kinézett időpontban, vagy tanácsos inkább máshova menni. A forgalmon túl az is látszódik, mennyi időt töltenek egy-egy felkeresett étteremben az emberek.

© MacRumors

Az ingyenes frissítéssel érkezett éttermes funkció mellett egy másik, legalább ilyen fontos újdonságot is hozott a megújult Google Maps, amely a tömegközlekedéssel utazók számára lehet hasznos: az app mostantól azt is megmutatja, honnan indulnak a különböző járatok. Ez utóbbi Budapesten is elérhető.

