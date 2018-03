Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed63713-cc79-4910-a9a5-4a72e1f70a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény feltételeket szab Brüsszel a britek kilépéséhez.","shortLead":"Kemény feltételeket szab Brüsszel a britek kilépéséhez.","id":"20180228_Fordulat_a_Brexittargyalasokon_benntartana_az_eszakireket_az_EU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed63713-cc79-4910-a9a5-4a72e1f70a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a3d21-63f4-4b6b-a5cc-5ca608c5df7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Fordulat_a_Brexittargyalasokon_benntartana_az_eszakireket_az_EU","timestamp":"2018. február. 28. 13:06","title":"Fordulat a Brexit-tárgyalásokon: benntartaná az északíreket az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","shortLead":"A bajai vízszolgáltató szerint nem ártalmas az egészségre az a büdös, sötét víz, amit a helyiek kapnak.","id":"20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a8ee25-765a-47b0-9d7e-bae904512c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da7707-4a33-4758-8622-c0b1dda4fec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Milliardokbol_javitottak_a_vizhalozatot_Bajan_most_budos_sotet_viz_jon_a_csapbol","timestamp":"2018. február. 27. 11:48","title":"Milliárdokból javították a vízhálózatot Baján, most büdös, sötét víz jön a csapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3ca1f4-b2fa-47fe-9eaa-92ba8144ef5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetőszerkezet kapott lángra, az oltást az erős szél is nehezítette. ","shortLead":"A tetőszerkezet kapott lángra, az oltást az erős szél is nehezítette. ","id":"20180227_Kigyulladt_az_adohivatal_epulete_Kassan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3ca1f4-b2fa-47fe-9eaa-92ba8144ef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00112e3c-da40-4aa5-8d22-40ae8f69c68d","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Kigyulladt_az_adohivatal_epulete_Kassan","timestamp":"2018. február. 27. 14:10","title":"Kigyulladt az adóhivatal épülete Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","shortLead":"Az olimpiai kabala szuperképessége a teleportálás, a paralimpiai pedig a gondolataival tud tárgyakat mozgatni.","id":"20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018e659b-c7fb-463e-bff0-15770a0d2fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44ad68b-66f0-4254-b43e-c72f3b1d55d7","keywords":null,"link":"/sport/20180228_cuki_szuperhosok_a_tokioi_olimpia_kabalai","timestamp":"2018. február. 28. 12:10","title":"Cuki szuperhősök a tokiói olimpia kabalái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb488def-a1d0-4837-a7b2-34b4dc68512d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636dc51-e8fe-4dfe-bbe3-f14847f43146","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Budai_Gyulanal_meg_renduletelnul_forog_tovabb_a_Soroslemez","timestamp":"2018. február. 27. 12:19","title":"Budai Gyulánál még rendületlenül forog tovább a Soros-lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt tudományterületen is a világ 100 legjobb programja közé kerültek a Közép-európai Egyetem programjai a Quacquarelli Symonds (QS) ma nyilvánosságra hozott, képzési területekre lebontott rangsorában.","shortLead":"Öt tudományterületen is a világ 100 legjobb programja közé kerültek a Közép-európai Egyetem programjai a Quacquarelli...","id":"20180228_A_vilag_100_legjobb_egyeteme_kozott_a_CEU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09fd051-c62a-4e30-a33a-441864f9d95e","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_A_vilag_100_legjobb_egyeteme_kozott_a_CEU","timestamp":"2018. február. 28. 15:12","title":"A világ 100 legjobb egyeteme között a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most ezek nélkül sikerült elérni ugyanazt az eredményt. A technológiát az utasszállító repülőgépeknél is viszontláthatjuk.","shortLead":"A hajlítható szárnyak technológiája már eddig is létezett, ám ehhez nehéz hidraulikus rendszerre volt szükség. Most...","id":"20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2573afb3-c685-4c4e-a430-ce970e7a3984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895fdb86-1fea-445a-838a-2a2fb5f70364","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_nasa_hajlithato_szarny_repulogep","timestamp":"2018. február. 27. 09:03","title":"Áttörést ért el a NASA: olyan repülőgépet csinált, amelynek könnyen hajlítható a szárnya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b089032c-2e29-4eb6-b0be-bb03570eb16a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncertműsorban Lovasi András 1987-ben indult szerzői-előadói pályájának minden időszakából válogat. ","shortLead":"A koncertműsorban Lovasi András 1987-ben indult szerzői-előadói pályájának minden időszakából válogat. ","id":"20180227_Turnera_viszi_teljes_eletmuvet_Lovasi_Andras","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b089032c-2e29-4eb6-b0be-bb03570eb16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8e279-acbb-41af-a21d-392d1e1965e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Turnera_viszi_teljes_eletmuvet_Lovasi_Andras","timestamp":"2018. február. 27. 12:23","title":"Turnéra viszi teljes életművét Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]