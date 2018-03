Az Nvidiát főleg videókártyáiról ismerik a számítógépet használók, ám a kaliforniai székhelyű vállalat kicsit más területen is igen népszerűnek versenyzőnek számít: jó ideje nagyteljesítményű komputerek fejlesztésével is foglalkozik, nemrég pedig legyártották első, kimondottan a mesterséges intelligenciával és a mélytanulásos módszerekkel való kísérletekhez használható szuperszámítógépüket, a DGX-1-gyet. (Persze erre alkalmas videókártyájuk is van már.)

A három év alatt, mintegy 3000 szakember segítségével készült egység persze alapvetően nem unaloműzésből készült: az MI-vel kapcsolatos kutatásokhoz rendkívül nagyteljesítményű gépekre van szükség, hogy képesek legyenek megbirkózni az emberi elmét már meghaladó feladatokkal.

Ám mivel mindig van hova nőni, az MI nagyon gyors fejlődése miatt pedig különösen, az Nvidia is kutatott és fejlesztett, majd egy nagyszabású keddi sajtóeseményen pedig be is mutatták a sajtó képviselői előtt a DGX-1-re minden tekintetben köröket verő utódot. A gyártó nem bonyolította túl, ez utóbbi gépet DGX-2-nek keresztelték el – de hát egyébként sem a név fontos, hanem ami a motorháztető alatt lapul.

Noha már az első generációs gép is elképesztő teljesítményre volt képes, a mostanihoz képest lényegében őskori maradványnak tűnik: a DGX-2 összességében 10-szer gyorsabb, mint az előző változat. A brutális számítási manővert produkáló gépszörnybe a gyártó 16(!) darab Tesla V100, egyenként 32GB-os videókártyája került, melyek összteljesítmény tekintetében 512 GB-on működnek. Az Nvidia állítása szerint egy ilyen GPU 100 processzor erejének felel meg.

A DGX-2. © Nvidia

A különleges rendszer ezen kívül 1,5TB-nyi RAM-ot, akár 60TB-ig is bővíthető NVME SSD-t, továbbá két Intel Xeon Platinum típusú processzort is kapott. A fedélzeten helyet foglaló egységekkel a DGX-2 így a gyártó ígérete szerint elődjének dupláját, 1920 teraflopos teljesítményt présel ki magából. (1 teraflop másodpercenként 1 000 000 000 000 művelet elvégzését jelenti.)

A jó hír, hogy a DGX-2 a kereskedelmi forgalomba is bekerül, ráadásul igen hamar: már az esztendő harmadik negyedévében hozzá lehet majd jutni. Igaz, mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen szuperszámítógépre vágyik, a masina ugyanis 399.000 dollárba, vagyis átszámolva mintegy 92 millió forintba fog kerülni.

