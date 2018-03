Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a794a-a001-4989-975c-8810d6f615b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás alatt álló Ybl-épület tetőszerkezete gyulladt ki, a tűzoltók eloltották a lángokat.\r

A miniszterelnök után a brit Guardian is a városban járt, nem talált olyan embert, aki biztosan állította, látott már menekülteket.","shortLead":"Amikor Orbán Viktor Miskolcon járt, úgy kampányolt, hogy egyszerre uszított a menekültek és a cigányok ellen...","id":"20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c57907-b77b-4e9a-a955-e9a4eaa8c6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24a52e5-b4db-401e-b813-5470ff8cda3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Menekultekkel_riogatnak_Miskolcon_pedig_senki_sem_latta_meg_oket","timestamp":"2018. március. 28. 10:22","title":"Menekültekkel riogatnak Miskolcon, pedig senki sem látta még őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint százfős gyermekhadsereget verbuválni.","shortLead":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint...","id":"20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61252d1-dccc-494c-8be5-6b7d848e58a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"London – hosszú börtönt kapott a gyermekhadsereg szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","shortLead":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","id":"20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de697bdb-8b79-4128-84a2-137c7a692031","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","timestamp":"2018. március. 27. 20:12","title":"Leszedték a Momentum plakátjait, több mint félmillióra bírságolták a kecskeméti buszpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan a testben - állapították meg osztrák kutatók a Science című szaklapban megjelent tanulmányukban.","shortLead":"A véredényeken keresztül jutnak a rákos sejtek a nyirokcsomókból a vérrendszerbe, ezáltal terjednek el gyorsan...","id":"20180328_daganat_rakos_sejtek_elterjedese_nyirokcsomo_kapu_verrendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6de933b-39c6-4c80-a0fc-cfa4a0ef59c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_daganat_rakos_sejtek_elterjedese_nyirokcsomo_kapu_verrendszer","timestamp":"2018. március. 28. 09:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogy mi nyitja meg a kaput a rákos sejtek előtt, és \"merre mennek\" ezután a testünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték pihenni.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték...","id":"20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0898525f-9046-4d57-9155-433daa9d4307","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","timestamp":"2018. március. 28. 06:36","title":"Még éjjel hazaengedték a kórházból Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]