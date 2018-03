Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22062c3f-21a1-4eb2-9876-18911472f899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bejelentés alapján járnak el.","shortLead":"Bejelentés alapján járnak el.","id":"20180328_Vizsgalja_a_rendorseg_a_terroristas_szorolapot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22062c3f-21a1-4eb2-9876-18911472f899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af6eff-df0d-47a1-88d9-d054cd15d556","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Vizsgalja_a_rendorseg_a_terroristas_szorolapot","timestamp":"2018. március. 28. 16:19","title":"Vizsgálja a rendőrség a terroristás szórólapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","shortLead":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","id":"20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e562ea-e799-4880-814b-7c7529ec271d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","timestamp":"2018. március. 29. 10:53","title":"Új szlovák-magyar híd épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett a másodosztályból.","shortLead":"Georges Leekens magyarázkodása sem volt semmi, de most egy meglepően realista edzői értékelés érkezett...","id":"20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f4bed2-e075-49c2-8add-622970dd94b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b776ed-f061-4cb3-9da0-88459d747fa8","keywords":null,"link":"/sport/20180328_Ilyen_tokeletesen_is_ritkan_magyarazza_meg_magyar_edzo_miert_nem_nyert_a_csapata","timestamp":"2018. március. 28. 21:48","title":"Ilyen tökéletesen is ritkán magyarázza meg magyar edző, miért nem nyert a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1ffa3-556e-492f-83e8-2a9957506e02","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Jorge Mario Bergoglio Piemont környékéről származó felmenői között szőlőtermelő, kávéház- és étteremtulajdonos egyaránt akad, Rosa nagymama konyhájáról pedig külön könyvet lehetne írni. Ez azonban most a pápa asztaláról szól.","shortLead":"Jorge Mario Bergoglio Piemont környékéről származó felmenői között szőlőtermelő, kávéház- és étteremtulajdonos egyaránt...","id":"20180328_Ferenc_papa_asztalanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1ffa3-556e-492f-83e8-2a9957506e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df887d17-b1e1-4f4a-8408-366e6135f6c3","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ferenc_papa_asztalanal","timestamp":"2018. március. 29. 18:08","title":"Ferenc pápa asztalánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd515cc-16d6-4305-adfb-a154654cf0d7","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Erika arra vágyik, hogy súlyosan sérült lánya állapota javuljon. Pedig más bajból is kijutott az asszonynak, az utóbbi tíz évben egyedül nevelt négy gyermeket, elvitte az eszközkezelő a házukat, a dél-alföldi városban a fiai is alig kapnak munkát, pedig jó szakmájuk van. ","shortLead":"Erika arra vágyik, hogy súlyosan sérült lánya állapota javuljon. Pedig más bajból is kijutott az asszonynak, az utóbbi...","id":"20180329_Mintha_egy_masik_bolygon_elnenk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd515cc-16d6-4305-adfb-a154654cf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94675569-aa8f-46a1-9763-4ef3dc4995e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Mintha_egy_masik_bolygon_elnenk","timestamp":"2018. március. 29. 14:05","title":"\"Mintha más bolygón élnénk\" – az anya, aki egy lapra tett fel mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu a helyi média szerint a turisztikai minisztertől kapott el légúti fertőzést.","shortLead":"Benjámin Netanjahu a helyi média szerint a turisztikai minisztertől kapott el légúti fertőzést.","id":"20180327_korhazba_vittek_kivizsgalasra_az_izraeli_miniszterelnokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00610ae9-84ce-4206-bd47-c5f41295fec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_korhazba_vittek_kivizsgalasra_az_izraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2018. március. 27. 22:06","title":"Kórházba vitték kivizsgálásra az izraeli miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","shortLead":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","id":"20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5341010-af3a-4f04-8117-88a15d62a5db","keywords":null,"link":"/sport/20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","timestamp":"2018. március. 29. 13:21","title":"Pisztollyal rohant a gyepre, három évre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]