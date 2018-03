Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","shortLead":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","id":"20180329_menekules_borton_iniana_jones","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530fa612-ca04-4c76-a306-b34000c0efcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_menekules_borton_iniana_jones","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Videó: Zseniális menekülést mutatott be Indiana Jones-stílusban egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","shortLead":"Az elnök szerint a cég nem fizet adót. ","id":"20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de6fa53-c8b6-4f3b-a430-0e07aadb59c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Trump_nekiment_az_Amazonnak","timestamp":"2018. március. 29. 17:31","title":"Trump nekiment az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","shortLead":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","id":"20180328_csengersima_hataratkelo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f595204c-e361-464a-b422-b8b0ba895ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_csengersima_hataratkelo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki Délkelet-Ázsiában kaphatta el a kórt – \r

számolt be róla a BBC hírportálja.\r

","shortLead":"A legtöbb antibiotikumnak ellenálló, úgynevezett szupergonorrheát diagnosztizáltak egy brit férfinél, aki...","id":"20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aac18a-8671-4301-a0d7-5fb952ee3967","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_megvan_a_szupergonorrhea_elso_aldozata","timestamp":"2018. március. 29. 12:43","title":"Megvan a szupergonorrhea első áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e3c435-e5b3-4be7-8ece-722af4992336","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autósnak még sikerült kikerülnie, a másik azonban oldalról rohant bele a kocsiba.","shortLead":"Az egyik autósnak még sikerült kikerülnie, a másik azonban oldalról rohant bele a kocsiba.","id":"20180329_autopalya_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82e3c435-e5b3-4be7-8ece-722af4992336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d09691-a871-4852-b5fa-5ff72180d63e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. március. 29. 04:01","title":"Gondolt egyet, majd megfordult az autópályán a 93 éves sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","shortLead":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","id":"20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cd9c9e-989a-4602-81d9-efed5b2e5f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","timestamp":"2018. március. 28. 09:34","title":"Meghalt a híres dél-koreai K-pop fiúbanda 33 éves énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi weboldalt, amelyik egészen elképesztő utcaneveket gyűjtött csokorba.","shortLead":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi...","id":"20180328_street_motive_orult_utcanevek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13985f-151e-42c8-85d0-68bea45b3fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_street_motive_orult_utcanevek","timestamp":"2018. március. 29. 13:00","title":"Itt találhat őrült utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","shortLead":"Ilyesmire nem nagyon lehetett felkészülve senki. ","id":"20180327_autos_video_turbo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d423e54-3fa7-4450-9486-188403b097b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca694deb-5960-4f69-a260-cc34069141a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_autos_video_turbo","timestamp":"2018. március. 27. 18:17","title":"Videó: olyan erővel szív a turbó, hogy magába szippant egy méterre lévő rongyot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]