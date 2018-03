Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","shortLead":"Egyetlen labdarúgó-stadionba sem mehet be három éven át Ivan Szavvidisz, a görög PAOK Szaloniki elnök-tulajdonosa.","id":"20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5341010-af3a-4f04-8117-88a15d62a5db","keywords":null,"link":"/sport/20180329_pisztollyal_rohant_a_gyepre_harom_evre_tiltottak_el","timestamp":"2018. március. 29. 13:21","title":"Pisztollyal rohant a gyepre, három évre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","shortLead":"Igazi hollywoodi fogolyszökés történt a minap egy megyei börtönben Amerikában.","id":"20180329_menekules_borton_iniana_jones","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e16041d-8feb-4e24-b7b2-2132533e8991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530fa612-ca04-4c76-a306-b34000c0efcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_menekules_borton_iniana_jones","timestamp":"2018. március. 29. 12:48","title":"Videó: Zseniális menekülést mutatott be Indiana Jones-stílusban egy rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat az országban.\r

\r

","shortLead":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat...","id":"20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17284fe-417c-47c8-a0cd-1df1ad6de1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","timestamp":"2018. március. 27. 16:19","title":"Úgy szaggatják a plakátokat a kampány végefelé, mint háziasszony a nokedlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt társa a Jobbik elnökének közösségi oldalára írt terrorizmust támogató bejegyzéseket.","shortLead":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt...","id":"20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994b634-2be2-4dfc-a18c-e1dedcc7b8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","timestamp":"2018. március. 28. 07:12","title":"Évekre lecsukhatják a két magyar fiatalt, akik csatlakozni akartak az Iszlám Államhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ legértékesebb autóját, amelyből összesen 39 darab készült. Ám ha valaki ennek kapcsán valami extra széles és szuper tapadású gumira számít, csalódni fog. Ez a gumiabroncs elég unalmasnak tűnik.","shortLead":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ...","id":"20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ce1dfa-12de-4af0-bc83-9571323551ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. március. 28. 13:21","title":"Csak egy unalmas abroncsnak tűnik, pedig ez a világ legdrágább sportkocsijához készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","shortLead":"A vulkanikus szigeteken akárcsak az élővilágnak, úgy az autótolvaj módszereknek is egészen egyedi evolúciója van.","id":"20180328_autolopas_hawaii","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aac4021-31bd-4d3d-81ea-6398b8767e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f9086d-6df5-4d85-a2aa-01ba33677f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_autolopas_hawaii","timestamp":"2018. március. 28. 20:41","title":"Videó: ilyen a kocsilopás Hawaii-módra, egészen egyedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","shortLead":"A VW a jelek szerint jóárasítani kívánja a BMW X6-féle sportos SUV-dizájnt. ","id":"20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8fa73a-e76c-45b1-96ee-4ea2569db783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21cd582-efeb-408a-8265-bf2795593133","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_nepauto_lesz_a_bmw_x6bol_a_volkswagen_segit_ebben","timestamp":"2018. március. 28. 11:24","title":"Népautó lesz a BMW X6-ból? A Volkswagen segít ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott.","shortLead":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos...","id":"20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841b0a8-edc9-4252-b7c8-b3fb40549d24","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","timestamp":"2018. március. 27. 19:45","title":"Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]