[{"available":true,"c_guid":"06718279-cb60-428d-9918-690bed1a6a44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Negyven éve áll használaton kívül, de mintha száz éve nem nyúltak volna hozzá.","shortLead":"Negyven éve áll használaton kívül, de mintha száz éve nem nyúltak volna hozzá.","id":"20180328_Ez_a_steampunkturizmus_fellegvara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06718279-cb60-428d-9918-690bed1a6a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5688be88-76ef-40cc-b0fa-2f3b6409e682","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Ez_a_steampunkturizmus_fellegvara","timestamp":"2018. március. 28. 09:26","title":"Ez a steampunk-turizmus fellegvára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban a képviselőjelöltségtől visszalépett pártelnök.","shortLead":"Bernivel nem kell kiteregetni a szennyest, mondja az LMP miniszterelnök-jelöltjére utalva a belvárosban...","id":"20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a26631a-2b33-4cc0-b2d8-2af38f965b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015bf1da-eebf-4383-99d7-3e9c70904992","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Juhasz_Peter_mososzerreklammal_szallt_bele_Szel_Bernadettbe","timestamp":"2018. március. 28. 09:35","title":"Juhász Péter mosószerreklámmal szállt bele Szél Bernadettbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Junior világcsúccsal nyerte a 200 méter pillangót az úszók debreceni országos bajnokságának nyitónapján.","shortLead":"Junior világcsúccsal nyerte a 200 méter pillangót az úszók debreceni országos bajnokságának nyitónapján.","id":"20180329_milak_kristof_uszo_ob","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a5dac1-9d47-4cd4-bbff-d5a22171712d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1ff8c-dcb1-4112-988d-2e64597d1b1d","keywords":null,"link":"/sport/20180329_milak_kristof_uszo_ob","timestamp":"2018. március. 29. 06:13","title":"Bődületesen nagyot úszott Milák Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","shortLead":"Egy a Brexit sok rejtett csapdája közül.","id":"20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23d755d-94db-47d8-a82d-66b6f65e4d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eacd8563-ee86-47e6-ac39-23b208d87221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Sulyos_gonddal_nezhetnek_szembe_a_nagybritanniai_magyarok","timestamp":"2018. március. 29. 11:12","title":"Súlyos gonddal nézhetnek szembe a nagy-britanniai magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi – azóta éppen hibája miatt visszahívott laptop esetét bemutató – videóból is jól látható.","shortLead":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi –...","id":"20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d4d77-4d5b-4e58-9924-4ce66691e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","timestamp":"2018. március. 28. 20:03","title":"Ön is a töltőn hagyja éjszakára a laptopot? Ha megnézi ezt a videót, lehet, hogy többé nem fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések élnek tovább.","shortLead":"A szerződések élnek tovább.","id":"20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c617109a-f206-4e96-93b8-8cad23cdd629","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","timestamp":"2018. március. 28. 11:51","title":"Egyesül három magyarországi biztosító, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket vezetnek.","shortLead":"Akadnak olyan sofőrök, akik a jelek szerint egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy milyen közveszélyes járműveket...","id":"20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d94aa9-bf2e-4869-8a93-3a11bc4cc90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5895554-0fe6-49e0-836a-a27420a66a12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_a_nap_videoja_vezetofulke_nelkuli_teherautoval_kozlekedtek_az_autopalyan","timestamp":"2018. március. 29. 06:41","title":"A nap videója: Vezetőfülke nélküli teherautóval közlekedtek az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]