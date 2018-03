Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta az autóját.","shortLead":"Az 1300 milliárdos hagyatéki ügybe keveredett miniszter azt mondja, az őrnek semmi köze ahhoz, hogy sofőrje meghúzta...","id":"20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b965021f-5745-4dc5-90e7-e8ea161a67ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kosa_Lajos_nyilt_levelben_keri_vegyek_vissza_a_kirugott_portast","timestamp":"2018. március. 28. 18:29","title":"Kósa Lajos nyílt levélben kéri, vegyék vissza a kirúgott portást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja a másikat. Visszakérdés természetesen nem volt. ","shortLead":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja...","id":"20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb208a-efcf-4a6a-a44f-51f6e143ec57","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. március. 28. 13:14","title":"A Tv2 stúdiójában került elő a napok óta bujkáló Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","shortLead":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","id":"20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854b73d-a3a1-4faf-ab27-453955efd980","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","timestamp":"2018. március. 28. 07:31","title":"Kirúgták a városházi portást, aki Kósa Lajos pécsi látogatásakor volt szolgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","shortLead":"Egy új dokumentumfilm igyekszik megvilágítani az énekes sötétnek tűnő magánéletét.","id":"20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c807e-e713-4d49-aa94-672618e28ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Sajat_szexrabszolgat_nevelt_egy_14_eves_lanybol_R_Kelly","timestamp":"2018. március. 28. 11:35","title":"Saját szexrabszolgát nevelt egy 14 éves lányból R Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1261b3-0bf4-40e7-b524-6b71b699f190","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"2016 júniusában a britek úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. Ez a hír akkor sokkolta a világot, senki nem gondolta volna, hogy ez megtörténhet. Most már nincs visszaút, és egyelőre úgy tűnik, ebből jól nem jöhet ki az Egyesült Királyság. Mi a helyzet most? Hogyan jutottak idáig a britek? Milyen hatással lesz a kilépés Európára és Magyarországra? Dr. Arató Krisztinával, az ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.","shortLead":"2016 júniusában a britek úgy döntöttek, kilépnek az Európai Unióból. Ez a hír akkor sokkolta a világot, senki nem...","id":"elteajk_20180328_Friss_hirek_a_brexitrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1261b3-0bf4-40e7-b524-6b71b699f190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab1ecff-cc05-46fd-bcaa-22b2a4df51ce","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180328_Friss_hirek_a_brexitrol","timestamp":"2018. március. 29. 07:13","title":"Friss hírek a brexitről: legszívesebben már a britek is visszalépnének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges döntést. ","shortLead":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges...","id":"20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7161a7ba-4a90-458b-9591-b9c9723f9a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 20:59","title":"Fizetnie kell Le Pennek a náci gázkamrás kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi, a második meccsen mutatott teljesítményből már lehet építkezni.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi...","id":"20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f586d-c54f-45da-bc29-00181ecb7bf3","keywords":null,"link":"/sport/20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","timestamp":"2018. március. 28. 12:36","title":"Leekens: Ebből a vereségből lehet önbizalmat meríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]