[{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szél, Vona, Karácsony viszont ott lesz.","shortLead":"Szél, Vona, Karácsony viszont ott lesz.","id":"20180329_Elnokjelolti_vita_lesz_az_RTLen_a_valasztasok_elott_Orbant_is_hivtak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3d1230-97f0-4991-8e78-80760fff3b40","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_Elnokjelolti_vita_lesz_az_RTLen_a_valasztasok_elott_Orbant_is_hivtak","timestamp":"2018. március. 29. 13:56","title":"Miniszterelnök-jelölti vita lesz az RTL-en a választások előtt, Orbán nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési mérkőzésben, amelyen 1-0-ra kikapott a csapat. De azt is megjegyezte, hogy leginkább csak küzdött, s nem játszott jól az együttes.","shortLead":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési...","id":"20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b6e570-8799-4449-b3cd-64152aabb849","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","timestamp":"2018. március. 28. 07:04","title":"Nikolics az újabb vereség után: \"Ha csak futni és harcolni akarunk, akkor rossz sportágat választottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció nélküli, normális ország lesz-e.","shortLead":"A DK pártelnöke és listavezetője a közmédia vendége volt, szerinte a választás tétje az, hogy Magyarország korrupció...","id":"20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc43b206-3022-469b-ae1f-ce352667ebac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804026f-28e1-4079-b83e-75f5d52d01db","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Gyurcsany_Orban_megvaltozott_en_nem_o_szelkakas","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Gyurcsány: Orbán megváltozott, én nem, ő szélkakas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar hatóságok.","shortLead":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar...","id":"20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4664d-6604-4157-90b1-611c3aa2e030","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","timestamp":"2018. március. 28. 14:23","title":"Magyar rendőrök fogtak el egy fegyverárus német szélsőjobbost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"hetilap","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.13/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. március. 28. 00:00","title":"„Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","shortLead":"Egy ilyen edzés alighanem a nem túl jó passzban focizó magyar válogatottat is felrázná.","id":"20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6ceed93-9ab6-4ff7-8b1d-dc2aafa74c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b5ec9-8956-4ffa-83d2-15df9a767982","keywords":null,"link":"/sport/20180328_A_norveg_partioroknel_nincsenek_kemenyebb_labdarugok_a_vilagon__foto","timestamp":"2018. március. 28. 17:02","title":"A norvég parti őröknél nincsenek keményebb labdarúgók a világon - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","shortLead":"A társaság a legnagyobb LPG termelő az országban.","id":"20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3c2f6f-35d1-4d47-8be6-9d9c50dddcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a70aea1-ae29-452b-b7b0-ab048faa0d8b","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Gazfeldolgozo_uzemet_adott_at_a_Mol_Pakisztanban","timestamp":"2018. március. 28. 10:42","title":"Gázfeldolgozó üzemet adott át a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","shortLead":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","id":"20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da75ebb0-0d85-4fbd-b63d-f75506b05726","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","timestamp":"2018. március. 29. 11:37","title":"Saját kapujába rúgta a labdát a felcsúti akadémia neveltje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]