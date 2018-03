Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360 fokos kamera.","shortLead":"Az első pillanatban senki sem gondolná, hogy az alábbi, tényleg aprócska eszköz valójában egy nagyteljesítményű 360...","id":"20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db35282d-3c12-4edc-89b1-5cf61021286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebdb2f9-8fac-4fbb-94c8-dca957dc4a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_rylo_nagy_teljesitmenyu_minikamera","timestamp":"2018. március. 29. 19:00","title":"Nem is hinné el, milyen remek videókat csinál ez az aprócska eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi weboldalt, amelyik egészen elképesztő utcaneveket gyűjtött csokorba.","shortLead":"Ha egy kicsit is tud angolul (vagy van a közelében szótár vagy akár a Google fordítója), érdemes meglátogatni az alábbi...","id":"20180328_street_motive_orult_utcanevek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65241e49-14c2-46dc-a4cc-6d063b83a290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13985f-151e-42c8-85d0-68bea45b3fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_street_motive_orult_utcanevek","timestamp":"2018. március. 29. 13:00","title":"Itt találhat őrült utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c427704-e174-4f13-9a0f-cfce25aaae23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","timestamp":"2018. március. 28. 17:22","title":"Aszfaltozás miatt 10 kilométeres dugó van az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt két hétben egyre nagyobb hullámokat vető adatgyűjtési botrány után átalakította adatvédelmi beállításait tartalmazó felületét a Facebook. Az oldal felhasználói az új fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbben le tudják tölteni a saját maguk által megosztott tartalmakat is.","shortLead":"Az elmúlt két hétben egyre nagyobb hullámokat vető adatgyűjtési botrány után átalakította adatvédelmi beállításait...","id":"20180328_facebook_adatvedelmi_beallitasok_valtozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d4230-5166-48be-9fd0-2e99e8bccc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatvedelmi_beallitasok_valtozas","timestamp":"2018. március. 28. 14:03","title":"Átvariálta a Facebook a beállításait, saját érdekében nézzen most rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ legértékesebb autóját, amelyből összesen 39 darab készült. Ám ha valaki ennek kapcsán valami extra széles és szuper tapadású gumira számít, csalódni fog. Ez a gumiabroncs elég unalmasnak tűnik.","shortLead":"Az abroncsgyártó Pirelli úgy döntött, hogy beszáll abba a projektbe, amelynek során a feltámasztják a világ...","id":"20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a66b931b-74be-45f0-80fb-61d6a787c09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ce1dfa-12de-4af0-bc83-9571323551ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_pirelli_abroncs_ferrari_250_gto","timestamp":"2018. március. 28. 13:21","title":"Csak egy unalmas abroncsnak tűnik, pedig ez a világ legdrágább sportkocsijához készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek, keresztényeknek és muzulmánoknak.","shortLead":"Ferenc pápa az első, aki elődeivel ellentétben nem paptársainak mossa meg a lábát, hanem világi férfiaknak és nőknek...","id":"20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc040439-ce9d-4fc2-a4c7-71392c7b61a6","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_tizenket_rab_labat_mossa_meg_a_papa_nagycsutortokon_egy_romai_bortonben","timestamp":"2018. március. 28. 10:48","title":"Tizenkét rab lábát mossa meg a pápa nagycsütörtökön egy római börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul értékesítve szállt ki az általa létrehozott óriásvállalatból, a Magnyitból, amely kis híján Magyarországon is megvetette a lábát.","shortLead":"Fehér hollónak is tekinthető Szergej Galickij, aki a közelmúltban meglepetésszerűen és részvényeit áron alul...","id":"20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d854a041-e738-43eb-aa38-335a2b099061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efec9b77-a7a4-47e8-8b7d-09b486cdb828","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Az_ilyenek_miatt_tartjak_csalonak_a_gazdagokat_az_oroszok_De_o_nem_olyan","timestamp":"2018. március. 29. 16:00","title":"A különc orosz oligarcha nem akart olyan lenni, akik miatt csalónak tartják a gazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]