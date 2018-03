Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","shortLead":"A készenléti rendőrök perceken belül a kórházhoz vezették az apát.","id":"20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af23771-52e9-4c25-bf86-c95f1c13cc98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_rendori_felvezetes_budapest_gyogyszer","timestamp":"2018. március. 29. 12:16","title":"Rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején a budapestieknek.","shortLead":"Szlovákiában csak Pozsonyban működött az Uber, de az ottani taxisoknak sem tetszett, akárcsak annak idején...","id":"20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6cd59-dd98-480d-a266-046b6943f372","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_szlovakiaban_is_leallt_az_uber","timestamp":"2018. március. 28. 11:45","title":"Szlovákiában is leállt az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar letelepedési kötvényt vásárolt.","shortLead":"Koholmány, választási hangulatkeltés - így reagált a Belügyminisztérium arra, hogy állítólag egy nemzetközi bűnügy...","id":"20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5390f5-bf4c-4d1e-bf6b-f6242c4ed0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5217c406-4194-4883-83d8-0b5a86220ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Asszad_stromanja_Magyarorszagon_a_kormany_koholmanyozva_tagad","timestamp":"2018. március. 28. 20:09","title":"Aszad strómanja Magyarországon: a kormány koholmányozva tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti, hogy náluk ki lehet a beépült fideszes. Az ATV-n adott interjújában azt is mondta: lemond, ha április 8-án többséget szerez a Fidesz.","shortLead":"Az LMP társelnöke úgy véli, a kormánypárt minden ellenzéki pártba beférkőzött, és bár nevet nem mondott, sejti...","id":"20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37e86fa3-e1e5-428c-b980-47d94d983c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04fff6b-d2d1-4888-9998-0a008d5b1b16","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Hadhazy_sejti_ki_lehet_az_LMPbe_epult_fideszes_tegla","timestamp":"2018. március. 29. 07:20","title":"Hadházy sejti, ki lehet az LMP-be épült fideszes tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai százezernyi dolgozó időst vizionáltak.","shortLead":"A Fidesz képviselője azzal büszkélkedik: már 8-12 ezer nyugdíjas tért vissza a munkába. Korábban a párttársai...","id":"20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051c5778-f843-4437-a0bc-8cdb0f3cc367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3421f519-39e7-498e-9971-ce42000defaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Szatmary_Kristof_veletlenul_elismerte_eddig_bukas_a_nyugdijasszovetkezeti_rendszer","timestamp":"2018. március. 28. 20:49","title":"Szatmáry Kristóf véletlenül elismerte, eddig bukás a nyugdíjas-szövetkezeti rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderült, kikkel beszélgetett Orbán Ráhel.","shortLead":"Az is kiderült, kikkel beszélgetett Orbán Ráhel.","id":"20180329_Az_Origo_foszerkesztoje_maga_ismerte_el_Orban_Rahel_lathato_Juhasz_Peter_felvetelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e7c82b-a5bc-4ebf-a624-658438793f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6491c051-c8b3-4f9f-9a48-69d184b5f04b","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Az_Origo_foszerkesztoje_maga_ismerte_el_Orban_Rahel_lathato_Juhasz_Peter_felvetelen","timestamp":"2018. március. 29. 18:28","title":"Az Origo főszerkesztője maga ismerte el, Orbán Ráhel látható Juhász Péter felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb magazinját, a Cosmoplitant. A lépést hatalmas győzelemként ünnepelte az a konzervatív non-profit szervezet, amely már évek óta harcol a csoport szerint „hiper-szexualizált” lap tartalma ellen.","shortLead":"Az amerikai Walmart szupermarketek pénztárközeli polcaira a jövőben nem teszik ki a világ egyik legnépszerűbb...","id":"20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f196454c-d5e4-4b65-84a2-39729e532ed9","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Leszedik_a_polcokrol_a_tul_szexis_Cosmopolitant","timestamp":"2018. március. 28. 20:16","title":"Leszedik a polcokról a túl szexis Cosmopolitant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt mérgeztek meg ismeretlen tettesek a délnyugat-angliai Salisburyben","shortLead":"Már nem kritikus a 33 éves Julija Szkripal állapota, akit március 4-én, apjával, a volt orosz-brit kettősügynök Szergej...","id":"20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e3888-796d-4c0a-8d65-56f906970e71","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Gyorsan_javul_a_megmergezett_Julija_Szkripal_allapota","timestamp":"2018. március. 29. 16:41","title":"Gyorsan javul a megmérgezett Julija Szkripal állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]