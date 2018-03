Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","shortLead":"Máshol legalább néha úgy tesznek, mint ha megpróbálnának spórolni.","id":"20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6251a-b64b-4725-a244-36dc68da4368","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Elkepeszto_magyarazat_erkezett_miert_dragul_felmilliarddal_a_kisvardai_sportszallo","timestamp":"2018. március. 28. 17:29","title":"Elképesztő magyarázat érkezett, miért drágul félmilliárddal a kisvárdai sportszálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","shortLead":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","id":"20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a4cce-2fb9-4d7c-9b6f-4c707d67ca80","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","timestamp":"2018. március. 28. 19:40","title":"Még több vonaton lesz olcsóbb utazni a hosszú hétvégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","shortLead":"A petíció szerint a név sérti a keresztényeket.","id":"20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b832a165-a24f-4fc2-9fe0-475623092e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3bac3b-0e1a-4a2a-a8b2-f7d5a502ee42","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Peticio_indult_a_Sweet_Jesusfagyizolanc_ellen","timestamp":"2018. március. 28. 12:02","title":"Petíció indult a Sweet Jesus-fagyizólánc ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","shortLead":"A cseh márka ezen modellje több szempontból is igen különleges, noha létezéséről nagyon kevesen tudnak. ","id":"20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194afe03-a4db-42cb-a57e-55e05a318cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c927dc-7926-4119-bf57-8c90281f9dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180330_latta_mar_a_skoda_szupersportautojat_verrel_tankolt_szornyeteg_a_70es_evekbol","timestamp":"2018. március. 30. 06:41","title":"Látta már a Skoda szupersportautóját? Vérrel tankolt szörnyeteg a 70-es évekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33267c51-5dd6-4cb7-b668-dedff3ae8a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fukusimai egyetem környezeti sugárzással foglalkozó professzora szerint létezik egy föld alatti átjáró az erőmű és a tenger között, amelyen át a víz még mindig szivárog a tengerbe.","shortLead":"A fukusimai egyetem környezeti sugárzással foglalkozó professzora szerint létezik egy föld alatti átjáró az erőmű és...","id":"20180329_Meg_mindig_sugarszennyezett_viz_szivarog_a_tengerbe_a_fukusimai_eromubol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33267c51-5dd6-4cb7-b668-dedff3ae8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453864f-cd99-40e4-9c5c-fd42870940de","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Meg_mindig_sugarszennyezett_viz_szivarog_a_tengerbe_a_fukusimai_eromubol","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Még mindig sugárszennyezett víz szivárog a tengerbe a fukusimai erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai eshetőség, hogy ehelyett mindenkinek beverik a pofáját, aki megmukkan.","shortLead":"Mulatságos időszaknak ígérkezik a Fidesz további kormányzása. Tényleg csak icipicit árnyékolja be az a matematikai...","id":"201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38138ecf-5f49-4b09-ae3c-2eead4aac53b","keywords":null,"link":"/itthon/201813_nezd_legott_komedianak_s_mulattatni_fog","timestamp":"2018. március. 30. 09:00","title":"Tóta W.: „Nézd legott komédiának, s múlattatni fog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely a sajtószabadságra hivatkozva küzd az ellen, hogy ellenzékieket is meg kelljen hívnia műsorába. Nyolcvan milliárd forintból kiegyensúlyozott szerkesztésre nem futja, jogi érvelésre azonban igen.","shortLead":"Az egyes véleményeknek, és nem azok képviselőinek kell a médiatartalomban megjelenniük – állítja a közmédia, amely...","id":"20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ce5f6a-273e-40fe-b33a-3c63d92c864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17255f1-a30a-44d6-8b11-20a6c0d3b071","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_A_kozmedia_szerint_az_o_szabadsagukat_serti_ha_ellenzekieket_is_be_kell_hivniuk","timestamp":"2018. március. 30. 09:38","title":"A közmédia szerint az ő szabadságukat sérti, ha ellenzékieket is be kell hívniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]