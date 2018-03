Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi iroda, összesen 12,75 milliárd forintnak megfelelő kártérítést követelnek Apple-től. ","shortLead":"Az iPhone-ok szándékosa lassítása miatt 63 767 ügyfél nevében nyújtott be keresetet a bíróságon a Hannuri ügyvédi...","id":"20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0a245-3779-4f59-af24-a1e0a9f4cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b216f7-e992-4177-bd66-2c90aeb0af40","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_iPhonetulajdonosok_tizezrei_pereltek_be_az_Applet_a_szandekos_lassitas_miatt","timestamp":"2018. március. 30. 07:27","title":"iPhone-tulajdonosok tízezrei perelték be az Apple-t a szándékos lassítás miatt Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon (is) jellemzően a Lite modellekből fogy a legtöbb. Nézzük, az mit tud.","shortLead":"A Huawei szokása szerint három készülékkel rukkolt ki a P széria megújításakor. Az igazi nagyágyú a P20 Pro, de itthon...","id":"20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8693e74d-7f38-4299-af8a-17670c5a756a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6e4859-134e-4a0c-9998-3eb269551cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_huawei_p20_lite_specifikacio_kulonbsegek_ar","timestamp":"2018. március. 30. 19:03","title":"Miben különbözik a féláron kapható Huawei P20 Lite a nagy testvértől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd oktatási miniszter szerint nincsenek no-go zónák Svédországban, és hazugság ilyet állítani. ","shortLead":"A svéd oktatási miniszter szerint nincsenek no-go zónák Svédországban, és hazugság ilyet állítani. ","id":"20180329_Sved_miniszter_Haszonallatokra_loni_nem_vadaszat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226f068-3061-492c-b606-22752ded4d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Sved_miniszter_Haszonallatokra_loni_nem_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 19:19","title":"Svéd miniszter: Haszonállatokra lőni nem vadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este. ","shortLead":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában...","id":"20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f18dc3-5780-4551-8333-37043f6140c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","timestamp":"2018. március. 30. 19:57","title":"Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze Budapest XI. kerületében, a balesettel érintett útszakaszt teljes...","id":"20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b43bfa-c7e1-4939-87f1-ae4e00824c1a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180330_halalos_baleset_budaorsi_ut","timestamp":"2018. március. 30. 00:17","title":"Halálos baleset történt a Budaörsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. ","shortLead":"A kutatás-fejlesztésre költött milliárdok között találtak több gyanús projektet, összesen több mint 10 milliárd forint...","id":"20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884cb0de-e898-4070-b5bc-d3964b59a1c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_Tovabbi_10_milliardnyi_unios_penz_sorsa_volt_gyanus_az_OLAFnak","timestamp":"2018. március. 29. 21:04","title":"További 10 milliárdnyi uniós pénz sorsa volt gyanús az OLAF-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni egy esetleges nukleáris fegyverkezési versenyt.\r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök állítólag figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy az USA képes megnyerni...","id":"20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c36b839-f882-4c06-bcd5-a9526a79b30d","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Trump_meguzente_Putyinnak_az_USA_nyeri_a_nuklearis_fegyverkezesi_versenyt","timestamp":"2018. március. 30. 20:09","title":"Trump megüzente Putyinnak, az USA nyeri a nukleáris fegyverkezési versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b50d46-28f4-4437-a3f4-2a4f8b62372b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belga parlament 15 százalékkal csökkentette a király öccsének, Laurent hercegnek járó fizetést, mert a „lázadó herceg” a kormány engedélye nélkül ment el katonai ruhában – azaz hivatalos minőségben – egy kínai nagykövetségi fogadásra. A büntetés egy évre szól.","shortLead":"A belga parlament 15 százalékkal csökkentette a király öccsének, Laurent hercegnek járó fizetést, mert a „lázadó...","id":"20180330_Fizetescsokkentest_kapott_a_belga_lazado_herceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b50d46-28f4-4437-a3f4-2a4f8b62372b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c0f68-dc36-4a61-a855-d0a7060995bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Fizetescsokkentest_kapott_a_belga_lazado_herceg","timestamp":"2018. március. 30. 18:19","title":"Fizetéscsökkentést kapott a belga „lázadó herceg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]