Az Omni Calculator nevű weboldalon több mint 400 számológépet találunk. Mindegy, hogy fizikai, matematikai, kémiai, statisztikai, pénzügyi vagy akár fitnesszel kapcsolatos számításokat szeretnénk végezni, kategóriákra bontva rengeteg lehetőség áll a rendelkezésünkre.

Az alkalmazás használatához nincsen szükség bejelentkezésre, csak kiválasztjuk a megfelelő kategóriát, azon belül is a minket érdeklő kalkulációt, és már számoltathatunk is. A számolás eredményét mindig valós időben látjuk. Arra is van lehetőség, hogy megosszuk a számolási eredményeket, például a Twitteren, a Google+-on vagy a Facebookon. Valamennyi kalkulátor mellé részletes angol nyelvű leírást is kapunk a számításról.

