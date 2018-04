Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily módon akarták lejáratni a régi rendszert. Egészen más oldalról az amerikai elnök is a titkos diplomácia ellensége lett 1918-ban. ","shortLead":"A titkos nemzetközi iratok közzétételével nem a WikiLeaks volt az úttörő, hanem a bolsevikok, már 1917-ben, akik ily...","id":"201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1cd6733-a808-4c9f-87cc-ee28e77e97ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7531f3b-5ab8-45da-b775-51fd577d601e","keywords":null,"link":"/kultura/201813__trockij_akiszivarogtato__nemes_cel_rossz_beke__paktumfaktum__bolsileaks","timestamp":"2018. március. 31. 20:30","title":"BolsiLeaks: A kiszivárogtató naivitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti hírösszefoglaló következik.","shortLead":"A Lidl BMW-ket kezd árulni, áprilistól pedig egy új, kötelező elemnek is ott kell lennie minden autóban. Heti...","id":"20180401_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8cf32d-9948-4f62-817f-100acf6d0bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 01. 16:21","title":"Tolatóradar: rendőri felvezetést kapott a budapesti apa, hogy életmentő gyógyszert kaphasson a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","shortLead":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","id":"20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152920f9-8fba-49ee-9f00-48b6faf4e057","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","timestamp":"2018. április. 01. 14:54","title":"Dupla koncertet fognak adni dél-koreai sztárok Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","shortLead":"A NAV-hoz bekötött pénztárgép be sem volt kapcsolva. ","id":"20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b9607-c757-4172-b627-37b6c8a1d84e","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Tallai_sportklubjaban_nem_adtak_szamlat","timestamp":"2018. április. 01. 19:01","title":"Tállai sportklubjában nem adtak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9","c_author":"Hont András","category":"vilag","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák–magyar pártra, a Most–Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni. ","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de83ecd-cce0-42db-bbc1-0f04a94b57f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a1e7b-631e-4520-828c-63f1713fc58c","keywords":null,"link":"/vilag/201813__bugar_bela__ficoi_oroksegrol_sorosozasrol__aszerint_ertekeljenek_amit_teszek","timestamp":"2018. április. 02. 10:00","title":"Bugár Béla: „Aszerint értékeljenek, amit teszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","shortLead":"Érdekes eszmefuttatás Lázár húsvéti köszöntőjében. ","id":"20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6cee54-d430-497c-9419-b8be699414a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Lazarnak_a_husvetrol_Trianon_es_a_valasztas_jutott_eszebe","timestamp":"2018. április. 01. 20:21","title":"Lázárnak a húsvétról Trianon és a választás jutott eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok átvizsgáltak egy Aeroflot gépet. Mindez a március 4-én végrehajtott Szkripal-merénylet következménye.","shortLead":"Különleges elbánásra számíthatnak a brit repülőgépek Oroszországban, miután a londoni Heathrow repülőtéren a hatóságok...","id":"20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85425e99-c911-450c-bbf9-035ca635470d","keywords":null,"link":"/vilag/20180331_A_repulogepen_folytatodik_a_britorosz_kakaskodas","timestamp":"2018. március. 31. 19:23","title":"A repülőgépen folytatódik a brit-orosz kakaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja Hortobágyi T. Cirill, aki évek óta bejár a baracskai rabokhoz misézni, beszélgetni. Az új pannonhalmi főapátot a múlt heti benedikálása alkalmából névre szóló borral lepték meg a szerzetestársai. Várszegi Asztrik utódja arról is mesél az interjúban, hogy támogatja-e a cölibátust, illetve mit gondol Ferenc pápáról. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatában ízelítőt kapunk a szerzeteshumorból is.","shortLead":"\"Bizony nem az a helyzet, hogy a rendes emberek mind kint vannak, a gazemberek meg mind a börtönben\" - vallja...","id":"20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a28b2e-a2bd-4d64-894f-23645be7f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da0a0c-4c5b-408e-a1bf-49f289c1d4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180401_Hortobagyi_T_Cirill_az_uj_pannonhalmi_foapat","timestamp":"2018. április. 01. 07:00","title":"Új pannonhalmi főapát: \"Az egyháznak nem csak a saját tagjai iránt van küldetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]